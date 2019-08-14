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Останнє Різдво: трейлер атмосферного фільму з Емілією Кларк
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У мережі показали трейлер фільму Останнє Різдво (Last Christmas), де головну роль виконала зірка Гри престолів Емілія Кларк. Бракує віри у диво? Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Universal Pictures презентувала промо до стрічки Останнє Різдво (Last Christmas), на створення якого надихнула однойменний хіт Джорджа Майкла. Прем'єра романтичної комедії запланована вже на 9 листопада.
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Сюжет стрічки розповідає про те, як головна героїня Кейт з купою поганих звичок та рішення працює у крамниці ельфом перед Різдвом. Якось вона знайомиться з Томом, який видається надто хорошим, щоб бути реальним. Однак взимку Лондон стає неймовірно прекрасним, що змушує цих двох постійно стикатися та відкривати у собі зовсім інших людей.
У головних ролях: Емілі Кларк, Гендрі Голдінг, Емма Томпсон, Мішель Єо, Ребека Рут та інші.
Останнє Різдво 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:
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