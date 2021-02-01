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Один з найбільших айсбергів планети розколовся на частини: фотофакт

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Айсберг A68 - фото 1
Айсберг A68 / dailymail

Третій за величиною айсберг A68 масою у трильйон тонн, який кілька років тому відколовся від Антарктиди, знову розламався на частини. Науковці помітили нові крижані утворення. Дані були отримані з європейського супутника радіолокації Sentinel-1A.

Британська антарктична служба (BAS) вперше помітила нове утворення A68g. Це також підтвердив Національний льодовий центр США (USNIC).

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У 2017 році площа льодовика становила 5800 квадратних кілометрів (це більше, ніж площа Лондона). Згодом він почав розпадатися на дрібніші частини, які течія відносила на північ у напрямку острова Південна Георгія в Атлантичному океані. Найбільшу частину, що відкололася від A68, назвали A68a.

Як свідчать дані Національного льодового центру США, ще одна велика тріщина утворилася в A68a поруч з тим місцем, де відколовся A68g. Імена айсбергів походять від антарктичного квадранта, в якому вони були спочатку помічені, у поєднанні з порядковим номером – в цьому випадку A68.

У грудні 2020 року від A68a відламався A68f і A68e. Останній мав розмір п'яти міст Манчестер. A68f при розколі був у два рази більший, ніж Париж.

Як говорять учені, ці два айсберги через величезні розміри можуть застрягти у водах поряд з Південною Георгією, що може негативно позначитися на житті тюленів і пінгвінів.

Один з найбільших айсбергів планети розколовся на частини: фотофакт - фото 445805

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Джерело: dailymail
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