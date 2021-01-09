Над Антарктикою закрилася озонова діра-рекордсмен

Озонова діра над Антарктикою, яка досягала рекордних розмірів, закрилася в грудні 2020 року під час природних процесів. Кількість озону над крижаним континентом повернеться до рівня 1980 років через 40 років, прогнозують вчені.

Відзначається, що озонова діра почала стрімко зростати в середині серпня і досягла рекордних значень 20 вересня, 2020 року, поширившись на більшу частину антарктичного континенту.

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Як підкреслюють фахівці з Всесвітньої метеорологічної організації, діра закрилася через метеорологічні умови та присутність озоноруйнівних речовин в атмосфері.

"Це була найдовша і одна з найбільших і глибоких дірок з моменту початку моніторингу озонового шару 40 років тому. Його приводили в рух сильний, стабільний і холодний полярний вітер і дуже низькі температури в стратосфері", – підкреслили у ВМО.

Відзначається також, що озонова діра 2020 року контрастувала з аналогічною структурою, яка з'явилася у 2019 році. Тоді озонова діра була надзвичайно невеликою і "короткоживучею".

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