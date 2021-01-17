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Названа офіційна Зелена столиця Європи 2021 року

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Латхі Зелена столиця Європи - фото 1
Латхі Зелена столиця Європи / marinas

Єврокомісія присудила фінському місту Лахті титул Зеленої столиці Європи у 2021 році. У містечку проживає понад 100 тисяч жителів і населений пункт переробляє або повторно використовує 97% відходів.

Титул перейшов до населеного пункту від Лісабона. Місту присудили перемогу за успіхи в створенні економіки замкнутого циклу: зараз там переробляють або повторно використовують 97% відходів.

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Крім того, журі відзначило внесок в оздоровлення озера Весіярві, на березі якого розташоване Лахті. Також місто може похвалитися найчистішою водопровідною водою у світі.

До 2025 року Лахті збирається скоротити викиди парникових газів на 80% у порівнянні з рівнем 1990 року і стати вуглецево-нейтральним. А до 2050 року влада міста планує побудувати економіку без відходів – все сміття будуть використовувати для отримання енергії або переробляти.

Титул Зелена столиця Європи присуджує Єврокомісія з 2008 року. Його можуть отримати міста з населенням понад 100 тисяч осіб.

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Названа офіційна Зелена столиця Європи 2021 року - фото 443498

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Джерело: ec.europa
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