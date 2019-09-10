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Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
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До презентації нових iPhone XI залишилися лічені години. З цієї нагоди ми вирішили розповісти все, що наразі відомо про смартфони компанії Apple, а також назвати кілька вагомих причин не замислюватися над покупкою свіжих "яблучних" смартфонів у 2019 році. І мова не лише про ціну!
10 вересня компанія Apple презентує відразу три нові iPhone: це будуть наступники моделей XR, XS та XS Max. Щоправда, тепер називатимуться вони трішки інакше, але про це згодом. Що ж наразі відомо про новинки, і чи зможуть вони вразити фанатів бренду – читайте далі!
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Що відомо про нові iPhone XI
Кількість моделей
Те, що відомо майже на 100%, – кількість моделей, які покаже Apple під час своєї презентації. Власне, мова піде про відразу три моделі, як це було й торік. Щоправда, цього разу вони отримають оновлений неймінг: iPhone XI, iPhone XI Pro iPhone XI Pro Max. Останній стане логічною складовою Pro-лінійки пристроїв бренду. Перший же – наступне покоління iPhone XR. Є, звичайно ж, інформація про вихід другого покоління iPhone SE, але це може відбутися (якщо Apple дасть "зелене світло) лише наступного року.
Коротко розберемо кожну з моделей, щоб вам було зрозуміліше, що на вас очікує.
iPhone XI – логічне продовження iPhone XR. Останній – найпопулярніший смартфон першої половини 2019 року, якщо вірити аналітикам. Власне, цілком імовірно, що новинка отримає IPS-екран, привабливий цінник (традиційно "бюджетний" у розумінні Apple), а також низку нововведень. Зокрема, з'явиться друга основна камера для зйомки повноцінних портретів. Звучить круто, якщо врахувати, що XR – чи не найвдаліший iPhone за останні роки.
iPhone XI Pro – порівняно компактний варіант, який задовольнить тих, хто не хоче носитися з "лопатами". Знову ж таки – продовження XS. Щоправда, цього року смартфон уже повинен отримати відразу три камери. Не зуміла Apple уникнути цього тренду.
iPhone XI Pro Max – найцікавіша модель компанії Apple, адже вона матиме всі шанси поборотися з продуктом Samsung – Galaxy Note 10. Власне, "яблучний" смартфон отримає підтримку Apple Pencil, що дозволить користувачам насолодитися іншим способом взаємодії з пристроєм.
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Дисплеї
Новинки компанії Apple, традиційно, відрізнятимуться діагоналлю екранів. І, знову ж таки, найбільший вважатиметься топовим. Власне, iPhone XI прогнозують 6,1-дюймовий IPS-екран. Цікаво, чи збільшить виробник роздільну здатність, яка торік викликала хвилю обурень серед фанатів компанії Apple.
Нагадаємо, що iPhone XR отримав екран з роздільною здатністю 828 х 1792 пікселі та 326 ppi. Retina, – вона й в Африці – retina.
Старшенькі iPhone XI Pro і iPhone XI Pro Max отримають 5,8 і 6,5 дюйма відповідно, а також зможуть похизуватися OLED-матрицями. Передбачається, що цього року компанія знову використовуватиме екрани від Samsung. Цікаво, що інші джерела припускають, що Apple купуватиме OLED-панелі китайської компанії BOE, щоб суттєво знизити собівартість смартфонів.
До слова, цього року очікувати на зникнення моноброви не слід. Компанія Apple планує прибрати її не раніше 2020 року.
Акумулятори
У прагненні створити максимально компактний і продуктивний продукт більшість топових гравців віддають перевагу скороченню дорогоцінних міліамперів у акумуляторах своїх смартфонів. Не був винятком бренд Apple, який до останнього року поставляв пристрої з батареями такої місткості, що цифри було соромно озвучувати. Втім, будьмо чесними перед собою: відмінна оптимізація та софт дають гарні результати. Навіть з порівняно скромним акумулятором смартфон від Apple міг пропрацювати повний робочий день без надмірних зусиль і страждань, а от XR узагалі бив усі рекорди з автономності, утираючи ніс навіть батарейкофонам на Android.
У новому поколінні смартфонів Apple вирішила трішки збільшити кількість мАг, що припало до душі фанатам компанії. Зауважимо, що це зроблено для того, щоб реалізувати круту та зручну фішку, яка використовується іншими брендами уже пів року.
Якими ж будуть акумулятори у нових смартфонах:
- iPhone XI Pro – 3190 мАг;
- iPhone XI Pro Max – 3500 мАг;
- iPhone XI – 3110 мАг.
Особливості
А тепер поговоримо про одну з особливостей, яка припаде до душі всім власникам Apple Watch та другого покоління AirPods. Новенькі iPhone XI отримають функцію реверсивної безпровідної зарядки. Саме з цією метою в них зросте місткість акумуляторів. Сама ідея дуже крута та зручна, адже не потрібно буде переживати через те, що ваші навушники або годинник розряджаються, адже їх можна буде підживити за допомогою смартфона. Такий функціонал уже використовують власники смартфонів Huawei P30 та Samsung Galaxy Note10 та S10.
Стосовно зарядки самих iPhone, то вони цьогоріч отримають уже звичний Lightning. За інформацією інсайдерів Type-C компанія Apple використовуватиме у пристроях 2020 року.
Ціни
Цей пункт уже не викликає особливої цікавості, адже компанія Apple має традицію не суттєво змінювати вартість своїх смартфонів. Утім, "смачними" є лише ціни для ринку США. Українцям доведеться переплатити за новинки суттєво, що робить їх не настільки привабливими, якщо порівнювати з рішеннями конкурентів.
За iPhone XI попросять 749 доларів, iPhone XI Pro – 999 доларів, а iPhone XI Pro Max – 1099 доларів.
Такими можуть бути технічні характеристики нових iPhone:
Чи варто міняти свій iPhone на нову модель?
Якщо ви власник iPhone XR, XS або XS Max – не забивайте собі голову. Винятком може хіба бути той факт, що ви щорічно міняєте свій "старенький" iPhone на щось нове. Будьмо відвертими, iPhone XI та його старші брати не отримають настільки багато нововведень, щоб за них потрібно було віддавати гроші.
Володарям iPhone XS, iPhone 8 та 8 Plus можна сміливо задумуватися над покупкою одного з нових пристроїв. Утім, якщо ви не готові віддавати всі гроші світу за обнову, – задумайтесь над iPhone XR, який офіційно в Україні продають за порівняно прийнятною ціною, якщо говорити про продукцію Apple, – 20 999 гривень!
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Чи провальними будуть нові iPhone?
Так, провальними! Не поспішайте закривати вкладку, адже ми практично на 100% переконані, що компанія Apple не зуміє вразити всіх настільки, щоб уже завтра під її фірмовими магазинами будувалися черги з охочих потримати в руках омріяний гаджет.
Окей, не все так однозначно. Гаразд, нові iPhone знову вразять всіх своєю продуктивністю. Так, фанати бренду пояснюватимуть широченну моноброву максимальною сек'юрністю. І вони будуть, до біса, праві. Але чи вразить Apple нас цьогоріч? Швидше за все, – НІ! Як не зміг цього зробити Samsung з його революційним Galaxy Note10 та "чарівною паличкою", яка тепер може аж 10 годин! Як не зміг OnePlus з його 7 Pro, який знімає так, що хочеться плакати над світлинами. Як Huawei P30 Pro, який у деяких користувачів буквально кришиться в руках. Маємо надію, що це брак, а не звичне явище.
Чому так? А тому, що користувачів тепер надзвичайно складно здивувати. Воно й логічно. Дорогі виробники, спробуйте показати смартфон за 300 доларів, який може усе те саме, що й ваш за понад 1000. Можливо, саме так ви зможете вразити усіх, кому бодай трішки не байдужа мобільна індустрія. Ні, не потрібно нам тут згадувати всілякі Xiaomi. Вони то, може, й вражають ціною, але з оптимізацією китайцям потрібно добряче попрацювати, щоб власники їхніх пристроїв не стали постійними відвідувачами всіляких форумів.
Власне, до чого це ми? А до того, що компанія Apple знову покаже круті та неймовірні, на її думку, пристрої. Так, ми будемо обурюватися через ціну та те, що смартфони майже не змінилися. Але ми підемо у магазини та купуватимемо їх, адже iPhone – це, мабуть, найкраще, що існує на ринку смартфонів, чи не так?..
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