iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple

Вперше в історії компанія Apple покаже онлайн-трансляцію презентації нових iPhone на YouTube. Про це стало відомо, коли на офіційному каналі компанії з'явився відповідний анонс.

Раніше Apple транслювала презентацію своїх гаджетів в прямому ефірі тільки на сайті Apple через браузер Safari або Apple TV. Пізніше з'явилася підтримка для браузерів Edge, Chrome і Firefox. А у 2018 році Apple також показувала презентацію в Twitter.

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Відомо також, що крім трьох моделей iPhone 11 компанія покаже оновлені iPad Pro, Apple Watch, HomePod і AirPods, а також Apple MacBook Pro.

Презентацію iPhone 2019 цьогоріч можна дивитися на офіційному YouTube-каналі компанії Apple 10 вересня о 20:00.

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