Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Apple Серіал Кріпосна

iPhone 11 онлайн трансляція: дивитись презентацію нових смартфонів від Apple

  • 39
Презентація iPhone 11 - фото 1
Презентація iPhone 11 / segodnya

Вперше в історії компанія Apple покаже онлайн-трансляцію презентації нових iPhone на YouTube. Про це стало відомо, коли на офіційному каналі компанії з'явився відповідний анонс.

Раніше Apple транслювала презентацію своїх гаджетів в прямому ефірі тільки на сайті Apple через браузер Safari або Apple TV. Пізніше з'явилася підтримка для браузерів Edge, Chrome і Firefox. А у 2018 році Apple також показувала презентацію в Twitter.

І ще: Apple випустить спадкоємця недорогого iPhone SE: інсайдери

Відомо також, що крім трьох моделей iPhone 11 компанія покаже оновлені iPad Pro, Apple Watch, HomePod і AirPods, а також Apple MacBook Pro.

Презентацію iPhone 2019 цьогоріч можна дивитися на офіційному YouTube-каналі компанії Apple 10 вересня о 20:00.

Читайте також: Apple відкрила доступ до тестування iOS 13.1

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Танці з зірками 2019: дивитись онлайн 3 випуск шоу
  • Вчора, 21:45
  • 350
Як змінилися актори фільму Хроніки Нарнії: порція ностальгії
  • 07 вересня, 12:21
  • 866
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1740592
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології