Не Xiaomi: цей смартфон став найпопулярнішим у першій половині 2019 року

Попри всі намагання компанії Xiaomi їй не вдалося очолити рейтинг. Перше місце, а також почесне звання найпопулярнішого смартфона першої половини 2019 року дісталося продукту Apple – iPhone XR.

Принаймні так вважають дослідники аналітичної компанії IHS Market.

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Згідно зі звітом аналітиків, за шість місяців 2019 року Apple продала близько 27 млн ​​iPhone XR. При цьому в першому кварталі відвантажили 13,6 млн iPhone XR, а в другому – 13,3 млн.

Друге місце в рейтингу посів Samsung Galaxy A10. Його продажі майже вдвічі скромніші – 13,4 млн смартфонів за півріччя. На третьому місці інший телефон Samsung – Galaxy A50, продажі якого склали 12 млн одиниць.

Директор з досліджень та аналізу Джуси Хонг пов'язує успіх iPhone XR з тим, що, на відміну від смартфонів Android, загальний обсяг продажів Apple ділиться між меншою кількістю моделей.

iPhone XR – справжній бестселер

У десятку також увійшли: iPhone 8 (10,3 млн), iPhone XS Max (9,6 млн), Xiaomi Redmi Note 7 і Redmi 6A (по 10 млн). Цікаво, що жоден з флагманських смартфонів Samsung і інших вендорів у цей список не потрапив.

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