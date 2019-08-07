ТОП-5 смартфонів, які затьмарять новенький Samsung Galaxy Note10

7 серпня компанія Samsung представить свій топовий смартфон – Galaxy Note10. Пристрій, традиційно, отримає флагманські характеристики та низку особливостей, які яскраво виділяють його з-поміж інших. Утім, чи варто чекати на появу гаджета на ринку України? Ось ТОП-5 смартфонів, які затьмарять його!

Лінійка Samsung Galaxy Note бере свій початок з 2011 року, коли компанія представила величезний – як на той час – смартфон. 8 років тому гаджет міг похизуватися екраном на 5,3 дюйма, продуктивним "залізом", а також стилусом. Але не банальною цяцькою, яка потрібна для тих, хто не може з першого разу влучити у потрібну клавішу, а справжнім "цифровим" пером, яке кардинально змінило уявлення про цей аксесуар і використання смартфона.

Більше про історію лінійки Samsung Galaxy Note читайте у нашому матеріалі

З кожним роком компанія Samsung намагалася буквально вистрибнути зі штанів, показуючи все, на що вони здатні за допомогою одного гаджета – Galaxy Note.

До слова, перший вигнутий смартфон компанії Samsung був Galaxy Note Edge, показаний ще у 2014 році!

Цьогоріч Samsung представить широкому загалу свій ювілейний смартфон – Galaxy Note10, а також його більшу версію Galaxy Note10+. Ми не будемо гадати стосовно того, якими характеристиками зможуть похизуватися новинки. Запасіться терпінням. Натомість Радіо МАКСИМУМ склало ТОП-5 смартфонів, які можуть заткнути за пояс новинку від Samsung, причому коштують вони значно дешевше.

Інсайдери передбачають, що новий Samsung Galaxy Note10 коштуватиме від 999 євро за базову модель.

Huawei P30 Pro – найкращий камерофон на ринку

Екран : 6,47", OLED

: 6,47", OLED Основна камера : три модулі: 40 МП f/ 1.6; 8 МП телеоб'єктив на 125 мм; 20 МП ширококутний об'єктив; TOF-сенсор

: три модулі: 40 МП f/ 1.6; 8 МП телеоб'єктив на 125 мм; 20 МП ширококутний об'єктив; TOF-сенсор Процесор : 8-ядерний HiSilicon Kirin 980 (до 2,6 ГГц)

: 8-ядерний HiSilicon Kirin 980 (до 2,6 ГГц) Акумулятор : 4200 мАг

: 4200 мАг Ціна: від 26 999 гривень

Huawei P30 Pro – усе ще найкращий камерофон на ринку

Huawei P30 Pro представили ще у березні цього року, але він досі міцно утримує звання найкращого камерофона на ринку. Воно й не дивно, адже уже кілька років поспіль китайці умудряються оснастити смартфон ідеальним набором камер, який задовольнить потреби навіть найвибагливішого фотографа. Родзинкою камери стала можливість 5-кратного зумування, що дозволяє фотографувати об'єкти на пристойній відстані без втрати деталізації. Процесор HiSilicon Kirin 980 власного виробництва дозволяє смартфону економити заряд акумулятора, який, до слова, має пристойний показник, як на флагманську модель. Відтак, якщо ви марите мобільною зйомкою – зверніть увагу на Huawei P30 Pro.

Більше: Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку

Google Pixel 3XL – для відданих фанатів

Екран : 6,3", P-OLED

: 6,3", P-OLED Основна камера : 12 МП f/ 1.8

: 12 МП f/ 1.8 Процесор : 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,5 ГГц)

: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,5 ГГц) Акумулятор : 3430 мАг

: 3430 мАг Ціна: від 19 999 гривень

Pixel 3 XL – король "голого" Android

Якщо вас дратують всі ці оболонки, оновлення, які приходять через рік, якщо приходять взагалі, – зверніть увагу на Google Pixel 3 XL. Цей смартфон об'єднав у собі не лише топові характеристики, а й круту камеру та пристойний цінник. Відразу ж зазначимо, що смартфон цей стабільно працюватиме не один рік, а це означає, що Pixel 3 XL – інвестиція на роки. Додайте до цього завжди актуальну версію Android та "залізо" з запасом, і ви отримаєте практично ідеальний смартфон. Єдине, що досі засмучує – одна основна камера. Тому ми цей смартфон можемо рекомендувати хіпстерам, які знають, що таке "голий" Android і не готові возитися з прошивками.

Читайте: Google Pixel 3 і 3 XL: ціна, характеристики та огляд новинок

Black Shark 2 Pro – забавка для геймерів

Екран: 6,39", AMOLED

6,39", AMOLED Основна камера: два модулі: 48 МП f/ 1.8, телеоб'єктив на 12 МП f/ 2.2

два модулі: 48 МП f/ 1.8, телеоб'єктив на 12 МП f/ 2.2 Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855+ (до 2,96 ГГц)

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855+ (до 2,96 ГГц) Акумулятор: 4000 мАг

4000 мАг Ціна: інформація відсутня

Ігромани оцінять Blacj Shark 2 Pro

Якщо для вас смартфон – це не просто спосіб бути завжди на зв'язку, а – справжня ігрова машина, то ми наполегливо рекомендуємо звернути увагу на новинку від Xiaomi. Китайська компанія нещодавно представила топовий по всіх характеристиках смартфон – Black Shark 2 Pro. Екран з частотою оновлення у 240 Гц вразить плавністю картинки, що однозначно припаде до душі тим, хто віддає перевагу динамічним іграм. Потужний процесор дозволить запускати будь-що, що є доступним наразі в магазині додатків, а акумулятор на 4000 мАг дасть можливість не задумуватися про розетку протягом упевненого дня користування. Що ще потрібно для мобільного геймера?

Це цікаво: Це просто неймовірно: Black Shark 2 Pro набрав рекордну кількість балів в AnTuTu

OnePlus 7 Pro – ідеальний фаблет

Екран: 6,67", AMOLED

6,67", AMOLED Основна камера: Три модулі: 48 МП f/ 1.6, телеоб'єктив на 8 МП f/ 2.4, ширококутний об'єктив f/ 2.2 на 16 МП

Три модулі: 48 МП f/ 1.6, телеоб'єктив на 8 МП f/ 2.4, ширококутний об'єктив f/ 2.2 на 16 МП Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855 (до 2,84 ГГц)

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 855 (до 2,84 ГГц) Акумулятор: 4000 мАг

4000 мАг Ціна: від 20 999 гривень

OnePlus 7 Pro – шалена потужність за розумні гроші

Марите стабільним і швидким смартфоном? Не хочете навіть думати про Xiaomi? Дістали A-бренди? Тоді зверніть свою увагу на OnePlus 7 Pro. Цей смартфон поєднав у собі топові характеристики, привабливий цінник і можливості, які вразять не лише вас, а й ваших знайомих. Звичайно ж, це вже не той "убивця флагманів", який коштував кілька сотень доларів, але це досі той смартфон, який не змусить вас продати свою другу нирку для того, щоб стати першим парубком на селі. Тим паче, що його характеристики дозволять користуватися ним з комфортом не один рік!

Варте уваги: Представлено топові смартфони OnePlus 7 Pro та OnePlus 7

iPhone XR – найкращий iPhone на ринку

Екран: 6,1", IPS

6,1", IPS Основна камера: 12 МП f/ 1.8

12 МП f/ 1.8 Процесор: 6-ядерний Apple A12 Bionic

6-ядерний Apple A12 Bionic Акумулятор: 2942 мАг

2942 мАг Ціна: від 20 999 гривень

iPhone XR – практично ідеальний гаджет на ринку

Компанія Apple презентувала iPhone XR, як свій бюджетний "квиток" в екосистему, якщо ви марили "яблучним" смартфоном. Утім, реальність дещо інша, адже по всьому світу XR продавався за шалені, на перший погляд, гроші. Але це аж ніяк не завадило новинці стати найпопулярнішим смартфоном Apple, затьмаривши iPhone XS та XS Max. Воно й не дивно, адже цей пристрій зумів поєднати в собі не лише топові характеристики, а й звичні для користувачів iPhone "родзинки", від яких ніхто не планує відмовлятися. А ще не слід забувати про акумулятор, який дозволяє практично назавжди забути про використання павербенків.

Більше про найкращий iPhone на ринку читайте тут.

Наостанок нагадаємо вам про попередню модель лінійки Note – Samsung Galaxy Note9. Він не увійшов до нашого ТОП-5 смартфонів, які затнуть за пояс новинку, але – однозначно вартий вашої уваги, адже його характеристики будуть актуальними ще не один рік!

Samsung Galaxy Note9 – нахіба переплачувати?

Екран: 6,4", Super AMOLED

6,4", Super AMOLED Основна камера: два модулі 12 МП f/ 1.8-2.5; телеоб'єктив з f/ 2.4 на 52 мм

два модулі 12 МП f/ 1.8-2.5; телеоб'єктив з f/ 2.4 на 52 мм Процесор: 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,7 ГГц)

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 845 (до 2,7 ГГц) Акумулятор: 4000 мАг

4000 мАг Ціна: від 16 999 гривень

Samsung Galaxy Note9 досі можна вважати надзвичайно потужним смартфоном

Як показує практика, кожне наступне покоління Samsung Galaxy Note відрізняється від попереднього лише кількома особливостями, які буцімто покращують абсолютно весь користувацький досвід. Натомість, у реальному житті ви можете так і не побачити суттєвої різниці між Galaxy Note9 та Note10. І що з цим робити? Чи слід переплачувати майже вдвічі, аби отримати топові характеристики? Абсолютно точно – НІ!

Якщо ж ви не готові йти на компроміс – задумайтесь над покупкою Galaxy Note10 восени, до прикладу, коли стартує "Чорна п'ятниця" або інші розпродажі. Не забувайте, що через кілька місяців новинка від Samsung однозначно впаде в ціні, адже в січні світу мають показати наступну "галактику". А ми нагадуємо, що остаточне рішення, традиційно, залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші!

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