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Apple випустить спадкоємця недорогого iPhone SE: інсайдери

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Так міг би виглядати новий iPhone SE - фото 1
Так міг би виглядати новий iPhone SE

За даними Nikkei, Apple планує випустити спадкоємця iPhone SE навесні 2020 року. Це буде порівняно недорогий смартфон у вже знайомому фанатам дизайні.

За словами експертів, модель повинна зупинити падіння продажів і допомогти компанії у протистоянні з Samsung і Huawei.

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Згідно з наявною інформацією, наступник iPhone SE отримає 4,7-дюймовий LCD-дисплей і зовні буде схожий на iPhone 8. Інсайдери запевняють, що пристрій оснастять сучасною начинкою, включаючи новий процесор Apple A13. Поки не ясно, чи буде у нього сканер відбитків пальців Touch ID або ж корпорація оснастить апарат системою розпізнавання облич Face ID.

Головною ж особливістю спадкоємця iPhone SE повинна стати ціна. Передбачається, що смартфон коштуватиме близько $ 400.

Кажуть, що новинка нагадуватиме iPhone 8 - фото 352456
Кажуть, що новинка нагадуватиме iPhone 8

Нагадаємо, що вже наступного вівторка, 11 вересня відбудеться офіційна презентація нових смартфонів. Очікується, що Apple покаже відразу три моделі: iPhone 11 (спадкоємець XR), iPhone 11 Pro (наступник XS) і iPhone 11 Pro Max, який прийде на зміну XS Max.

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Джерело: Nikkei
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