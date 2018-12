Новий кліп The Chainsmokers підкорює мережу

Американці The Chainsmokers потішили фанатів новим відео на трек Hope, який став хітом. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський ді-джей дует The Chainsmokers презентували нову хітову пісню Hope спільно з харизматичною співачкою Winona Oak. До того ж, музиканти показали, як завжди, оригінальний кліп, який всього за добу зібрав понад мільйон переглядів, і продовжує підкорювати Youtube. Зацініть!

The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak, дивитись кліп онлайн:

The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak, текст пісні:

I would have walked through fire

To kiss your lips

Do you still think about it

Of what you did

Still see your old apartment

Like a bad trip

Wish I could forget all

The places we've been

Hot and heavy whiskey goodbyes

Boy you know how to make a girl cry

Was sleeping in a bed full of lies

And

Now that I'm older I can see why

Made me feel high cuz you had me so low, low low low

You only seemed tall cuz you stunted my grow grow growth

I only wanted you cuz I couldn't have u

Now that I know

That wasn't love that wasn't love

That wasn't love that wasn't love

That was just hope

Hope

Hope

Always another bender

I'd loose control

I thought I get it back

When you came back home to me

Darling

But I never had it, did I

You're heart's a trick

And all the magic we felt

Was just a hit

Hot and heavy whiskey goodbyes

Boy you know how to make a girl cry

Was sleeping in a bed full of lies

And

Now that I'm older I can see why

Made me feel high cuz you had me so low, low low low

You only seemed tall cuz you stunted my grow grow growth

I only wanted you cuz I couldn't have u

Now that I know

That wasn't love that wasn't love

That wasn't love that wasn't love

That was just hope

Hope

Hope

