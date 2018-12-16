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Новий кліп The Chainsmokers підкорює мережу

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The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak, дивитись кліп онлайн - фото 1
The Chainsmokers – Hope ft. Winona Oak, дивитись кліп онлайн / Billboard

Американці The Chainsmokers потішили фанатів новим відео на трек Hope, який став хітом. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Американський ді-джей дует The Chainsmokers презентували нову хітову пісню Hope спільно з харизматичною співачкою Winona Oak. До того ж, музиканти показали, як завжди, оригінальний кліп, який всього за добу зібрав понад мільйон переглядів, і продовжує підкорювати Youtube. Зацініть!

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The Chainsmokers Hope ft. Winona Oak, дивитись кліп онлайн:

The Chainsmokers Hope ft. Winona Oak, текст пісні:

I would have walked through fire
To kiss your lips
Do you still think about it
Of what you did

Still see your old apartment
Like a bad trip
Wish I could forget all
The places we've been

Hot and heavy whiskey goodbyes
Boy you know how to make a girl cry
Was sleeping in a bed full of lies
And
Now that I'm older I can see why

Made me feel high cuz you had me so low, low low low
You only seemed tall cuz you stunted my grow grow growth
I only wanted you cuz I couldn't have u
Now that I know
That wasn't love that wasn't love
That wasn't love that wasn't love
That was just hope

Hope
Hope

Always another bender
I'd loose control
I thought I get it back
When you came back home to me
Darling
But I never had it, did I
You're heart's a trick
And all the magic we felt
Was just a hit

Hot and heavy whiskey goodbyes
Boy you know how to make a girl cry
Was sleeping in a bed full of lies
And
Now that I'm older I can see why

Made me feel high cuz you had me so low, low low low
You only seemed tall cuz you stunted my grow grow growth
I only wanted you cuz I couldn't have u
Now that I know
That wasn't love that wasn't love
That wasn't love that wasn't love
That was just hope

Hope
Hope

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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