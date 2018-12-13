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Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня

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Сучасні рок-пісні грудня - фото 1
Сучасні рок-пісні грудня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за другий тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і різдвяні кавери від юних та відомих рок-гуртів. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нових рок-пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

  • The Animal In Me - "See You On Christmas Night"
  • Momento - Observer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Secret Keeper - Blood Smell (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Surroundings - Chronesthesia (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Bayside - Sick Sick Sick (Live Video)
  • Vanish - Role Play (Official Music Video)
  • Valleyheart - Friends In The Foyer
  • IMMERSE - Fake (Official Music Video)
  • Soulkeeper - Roses (Music Video)
  • DANNY WORSNOP - Little Did I Know
  • HEXVESSEL - Old Tree (OFFICIAL VIDEO)
  • You Me At Six - Straight To My Head (Official Lyric Video)
  • Carol of the Bells (Christmas song rock cover by Halocene)
  • Wham! - Last Christmas [Cover by Twenty One Two]
  • Bullet For My Valentine - Breaking Out (Audio)
  • Bullet For My Valentine - Radioactive (Audio)
  • Bullet For My Valentine - Crawling (Audio)
  • Bullet For My Valentine - Under Again (Piano Version / Audio)
  • Bullet For My Valentine - The Very Last Time (Piano Version / Audio)
  • Bullet For My Valentine - Breathe Underwater (Piano Version / Audio)

Читайте також: Майк Шинода випустив новий кліп Can't Hear You Now

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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