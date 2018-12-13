Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень грудня

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за другий тиждень грудня!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою і різдвяні кавери від юних та відомих рок-гуртів. Насолоджуйтесь:

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Плейлист нових рок-пісень тижня, слухати онлайн:

Список треків:

The Animal In Me - "See You On Christmas Night"

Momento - Observer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Secret Keeper - Blood Smell (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Surroundings - Chronesthesia (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Bayside - Sick Sick Sick (Live Video)

Vanish - Role Play (Official Music Video)

Valleyheart - Friends In The Foyer

IMMERSE - Fake (Official Music Video)

Soulkeeper - Roses (Music Video)

DANNY WORSNOP - Little Did I Know

HEXVESSEL - Old Tree (OFFICIAL VIDEO)

You Me At Six - Straight To My Head (Official Lyric Video)

Carol of the Bells (Christmas song rock cover by Halocene)

Wham! - Last Christmas [Cover by Twenty One Two]

Bullet For My Valentine - Breaking Out (Audio)

Bullet For My Valentine - Radioactive (Audio)

Bullet For My Valentine - Crawling (Audio)

Bullet For My Valentine - Under Again (Piano Version / Audio)

Bullet For My Valentine - The Very Last Time (Piano Version / Audio)

Bullet For My Valentine - Breathe Underwater (Piano Version / Audio)

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