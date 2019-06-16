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Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою
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Свіжий рок не обов'язково має бути не таким крутим, як колись. Зібрали найкращі нові пісні за тиждень, які точно потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з Радіо МАКСИМУМ та зацініть плейлист нової рок-музики!
Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новинку від вокаліста Oasis Ліама Галлахера, свіженькі лірик-відео від Skillet, а також кліпи від Sum 41 та Shinedown. Насолоджуйтесь:
Новинки попереднього тижня слухайте тут
Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Shinedown - MONSTERS (Official Video)
- Sum 41 - A Death In The Family (Official Music Video)
- Have Mercy - Heartbeat (Visual)
- Acres - Be Alone (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Headstrong - Distant (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Bad/Love - The World In Colour (feat. Marcus Bridge of Northlane) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- My Only - …holding me (back) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- The Beautiful Monument - Reaper (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Barbie Sailers - Mirrors (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Torments - Our Demise (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- Reclaimer - July (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
- DIAMANTE - Sleepwalking (Official Music Video)
- Papa Roach - Come Around (Acoustic)
- BONES UK - Choke
- Decayer - Acid Teeth (Music Video)
- Lonely Avenue - Send Help (Music Video)
- Ocean Sleeper - Hate Me Like You Mean It (Visualiser)
- Hellions - Continental Drift
- Cursed Earth - Operation
- Skillet - Save Me (Lyric Video)
- Skillet - Anchor (Lyric Video)
- BREATHE ATLANTIS - My Supernova (Piano) (OFFICIAL VIDEO)
- ENGST - König (OFFICIAL VIDEO)
- BAEST - Gula (OFFICIAL VIDEO)
- Halsey - Nightmare - Rock cover by Halocene
- Goo Goo Dolls - "Iris" (Cover by Flight Paths)
- Liam Gallagher - Shockwave (Official Video)
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