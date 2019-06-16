Нова рок музика: найкрутіші пісні тижня для твого настрою

Свіжий рок не обов'язково має бути не таким крутим, як колись. Зібрали найкращі нові пісні за тиждень, які точно потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з Радіо МАКСИМУМ та зацініть плейлист нової рок-музики!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новинку від вокаліста Oasis Ліама Галлахера, свіженькі лірик-відео від Skillet, а також кліпи від Sum 41 та Shinedown​. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Shinedown - MONSTERS (Official Video)

Sum 41 - A Death In The Family (Official Music Video)

Have Mercy - Heartbeat (Visual)

Acres - Be Alone (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Headstrong - Distant (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Bad/Love - The World In Colour (feat. Marcus Bridge of Northlane) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

My Only - …holding me (back) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

The Beautiful Monument - Reaper (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Barbie Sailers - Mirrors (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Torments - Our Demise (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Reclaimer - July (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

DIAMANTE - Sleepwalking (Official Music Video)

Papa Roach - Come Around (Acoustic)

BONES UK - Choke

Decayer - Acid Teeth (Music Video)

Lonely Avenue - Send Help (Music Video)

Ocean Sleeper - Hate Me Like You Mean It (Visualiser)

Hellions - Continental Drift

Cursed Earth - Operation

Skillet - Save Me (Lyric Video)

Skillet - Anchor (Lyric Video)

BREATHE ATLANTIS - My Supernova (Piano) (OFFICIAL VIDEO)

ENGST - König (OFFICIAL VIDEO)

BAEST - Gula (OFFICIAL VIDEO)

Halsey - Nightmare - Rock cover by Halocene

Goo Goo Dolls - "Iris" (Cover by Flight Paths)

Liam Gallagher - Shockwave (Official Video)

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