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Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
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Найкрутіші прем'єри серіалів травня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у травні.
Спроби (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Trying
- Жанр: комедія
- Країна: Великобританія
- Режисер: Джим О'Хенлон
- У головних ролях: Рейф Сполл, Естер Сміт, Імелда Стонтон, Робін Кара, Сара Нілс
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 1 травня 2020
Джейсон та Ніккі дуже хочуть завести дитину, однак лікарі не тішать їх шансами. Тож головні герой серіалу вирішують, що усиновлять дитя. Але це доволі складний крок, адже його потрібно обговорити з усіма близькими, бути ідеальними для соціальних працівників, не мати шкідливих звичок і багато чого іншого. Це шлях точно не з легких, тож перевірить пару на міцність і чи справді їм так потрібна дитина?
Спроби, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Завантаження (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Upload
- Жанр: фантастика
- Країна: США
- Режисер: Джеффрі Блітц
- У головних ролях: Роббі Амелл, Енді Алло, Кріс Вільямс, Кевін Біглі, Джессіка Так
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 1 травня 2020
Сюжет розповідає про майбутнє, у якому свідомість людей на межі зі смертю, можна завантажувати у віртуальну реальність. Головний герой Натан потрапляє в аварію, після якого вирішують також відправити його у цифровий рай. Але життя там не таке ідеальне, як може здатись на перший погляд.
Завантаження, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Голлівуд (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Hollywood
- Жанр: драма, історичний
- Країна: США
- Режисер: Раян Мерфі
- У головних ролях: Даррен Крісс, Лора Харріер, Джим Парсонс
- Тривалість: 40 хв.
- Коли: з 2 травня 2020
Сюжет серіалу розповідає про Голлівуд 40-х років минулого століття, коли кілька молодих акторів намагались влаштувати собі феєричну кар'єру. Однак це було зовсім нелегко, адже на шляху талантів опинились расові, гендерні та інші упередження, які були доволі поширені серед американців.
Голлівуд, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Нетутешні (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Solar Opposites
- Жанр: анімаційний, комедія, фантастика
- Країна: США
- Режисер: Джастін Ройланд
- У головних ролях: -
- Тривалість: 25 хв.
- Коли: з 8 травня 2020
Сюжет розповідає про інопланетян, які випадково потрапили на Землю, залишившись без корабля. Їхню планету знищив астероїд, тож тепер їм доводиться прикидатись людьми, аби вижити в новому світі. Але тут на них чекають не лише нові правила, а й булінг, наркотики, діти-зомбі та навіть права тварин.
Нетутешні, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Скасування (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Undoing
- Жанр: драма
- Країна: США
- Режисер: Сюзанна Бір
- У головних ролях: Ніколь Кідман, Х'ю Грант, Дональд Сазерленд, Ноа Джуп, Едгар Рамірес
- Тривалість: 58 хв.
- Коли: з 8 травня 2020
Сюжет базується на книжці "Ти повинна була знати" (You Should Have Known) Джин Ханфф Кореліц і розповідає про успішного психотерапевта Грейс Сакс. У її житті все чудово: чудова родина та омріяна кар'єра. Невдовзі у світ має вийти ще й її книга про стосунки та шлюб, яка обов'язково стане бестселером. Щоправда, вся ця ідилія руйнується раптовою появою поліцейських. Виявилось, що Грейс жила зовсім з неідеальним чоловіком.
Скасування, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Велика (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: The Great
- Жанр: драма, комедія
- Країна: Великобританія, Австралія
- Режисер: Метт Шекман
- У головних ролях: Ель Фаннінг, Ніколас Холт, Фібі Фокс, Адам Годлі, Дуглас Ходж, Луїс Хайнс
- Тривалість: - хв.
- Коли: з 15 травня 2020
Серіал розповідає про юність імператриці Катерини ІІ, коли дівчина лише виходить заміж за Петра ІІ. Тепер їй доводиться обирати між власним щастям та майбутнім держави.
Велика, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Космічні війська (16+)
- Оригінальна назва мовою серіалу: Space Force
- Жанр: комедія
- Країна: США
- Режисер: Полл Кінг
- У головних ролях: Джон Малкович, Стів Карелл, Бен Шварц, Тоуні Ньюсом, Діана Сільверс
- Тривалість: 30 хв.
- Коли: з 29 травня 2020
Світові держави вирішують, що пора створювати вид військ, а саме космічні. Тож найкращі науковці, військові та астронавті США беруться за цю місію. Займається космічною операцією генерал Марк Нейрд разом з ученим Адріаном Меллорі, піарником Тоні Скарапідуччі, а також спостерігачем від Росії Юрієм "Боббі" Телатовичем. Це буде складно і весело.
Космічні війська, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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