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Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються

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серіали лютого 2020 - фото 1
серіали лютого 2020

Найкрутіші прем'єри серіалів лютого 2020 сподобаються фанатам детективів, фентезі та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у лютому.

Допит

Оригінальна назва мовою серіалу: Interrogation
Жанр: кримінал, драма
Країна: США
Режисер: Патрік Кейді, Ернест Р. Дікерсон
У головних ролях: Кайл Галлнер, Коді Сміт-МакФі, Пітер Сарсгаард, Девід Стретейрн, Ебон Мосс-Бакрак
Тривалість: - хв.
Коли: з 7 лютого 2020

Сюжет базується на реальній кримінальній справі та показує період у 30 років, показуючи звіти поліцейських, протоколи, свідчення. У центрі подій молодий хлопець, якого посадили за ґрати через вбивство його матері. Майже 20 років він намагається довести, що це величезна помилка системи правосуддя. Крутим моментом є те, що всі серії можна дивитись рандомно, окрім фінальної.

Допит, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Тернистий шлях (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Briarpatch
Жанр: кримінал, драма, детектив
Країна: США
Режисер: Стівен Піт, Колін Баксі
У головних ролях: Розаріо Доусон, Еді Гатегі, Джон Біверс, Браян Джераті, Кім Діккенс, Джей Р. Фергюсон
Тривалість: - хв.
Коли: з 7 лютого 2020

Талановита нишпорка Аллегра Ділл працює у Вашингтоні, і її життя сповнене моторошних історій злочинців. Однак все змінює смерть її молодшої сестри, яка також була детективом і підірвалась у власному авто. Тепер головна героїня повертається до свого рідного міста у пошуках убивці. Розслідування ж відкриває ще й не найкращі моменти з життя минулого Аллегри, про які жінка навряд чи коли-небудь хотіла б згадувати.

Тернистий шлях, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Кеті Кін

Оригінальна назва мовою серіалу: Katy Keene
Жанр: комедія, драма, музичний
Країна: США
Режисер: Меггі Кілі
У головних ролях: Люсі Хейл, Зейн Холц, Камілль Хайд, Стерлінг Найт, Джулія Чан, Джонні Бошан
Тривалість: 50 хв.
Коли: з 7 лютого 2020

Спіноф проєкту "Рівердейл" розповідає про компанію друзів з цього ж містечка, а саме про Кеті Кін, яка намагається підкорити Нью-Йорк разом з подругою Джозі МакКой. Дівчата хочуть стати відомими та багатими, тому готові багато працювати та ставати на граблі. Кеті мріє стати знаменитим дизайнером, а Джозі - співачкою. Чи вийде це у них в мегаполісі - показує серіал.

Кеті Кін, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ключі Локків (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Locke & Key
Жанр: фентезі, драма, жахи
Країна: США
Режисер: Майкл Морріс
У головних ролях: Коннор Джессап, Джексон Роберт Скотт, Емілія Джонс, Дербі Стенчфілд
Тривалість: - хв.
Коли: з 7 лютого 2020

Стрічка базується на коміксі письменника Джо Хілла (сина Кінга) та художника Габріеля Родрігеса про страшні пригоди дітей містера Локка у містечку Лавкрафт. Після смерті батька вони перебираються у старенький дім, який отримали у спадок, і знаходять магічні ключі.

Ключі Локків, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мисливці (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Hunters
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Девід Вейл
У головних ролях: Аль Пачіно, Логан Лерман, Кейт Малвані, Джинні Берлін, Ділан Бейкер
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 21 лютого 2020

Сюжет розгортається у 1977 році у Нью-Йорку в альтернативному всесвіті. Саме тут після Другої світової знайшли прихисток чимало нацистських офіцерів. Вони збираються створити Четвертий рейх, але головні герої – мисливці – зроблять все, щоб завадити цьому кривавому плану.

Мисливці, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Мені це не подобається

Оригінальна назва мовою серіалу: I Am Not Okay With This
Жанр: фантастика, комедія
Країна: США
Режисер: Джонатан Ентвістл
У головних ролях: Софія Лилліс, Уайатт Олефф, Кетлін Роуз Перкінс, Софія Брайант, Річард Елліс
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 26 лютого 2020

Серіал на основі однойменних коміксів Чарльза Форсамана розповідає про старшокластицю Сінді. Може здатись, що вона звичайнісінький підліток, у якого проблеми з батьками, особистим життям та навчанням. Але вишенькою на торті її пернхідного віку стають суперздібності, які раптово почали проявлятись.

Мені це не подобається, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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