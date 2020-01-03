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Disney + назвав серіали, які вийдуть у 2020 році

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У 2020 році Disney + потішить фанатів MARVEL - фото 1
У 2020 році Disney + потішить фанатів MARVEL

Стрімінговий сервіс Disney + повідомив про прем'єри 2020 року. Дізнайтесь, чим же нас дивуватимуть та вражатимуть у новому році!

Компанія оголосила, що прем'єра серіалу Marvel "Ванда/Віжн" переноситься з 2021 на 2020 рік. Це одна з найгучніших і очікуваних новинок студії.

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Творці обіцяють, що "Ванда/Віжн" буде сумішшю американських ситкомів і супергеройських фільмів Marvel з Елізабет Олсен і Полом Беттані у головних ролях (вони ж зіграли ролі Ванди і Віжн у фільмах "Месники"). При цьому стилістика серіалу буде витримана у дусі 1950-х. Коли саме вийде "Ванда/Віжн", поки не повідомляється.

У цьому році на Disney + покажуть ще один великий проєкт Marvel – "Сокіл і Зимовий Солдат". У цьому серіалі Сем Вілсон (Сокіл) приміряє костюм Капітана Америки, щоб впоратися з новою місією.

Серед інших прем'єр Disney: другий сезон "Мандалорця" з малюком Йодою, новий сезон серіалу "Класний мюзикл", "Маппет сьогодні", перезапуск "Ліззі Магуайер" з Хіларі Дафф і інші.

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Джерело: The Verge
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