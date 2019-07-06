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Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня

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Слухайте рок музику онлайн

Найкращий рок за тиждень точно сподобається поціновувачам альтернативи! Зібрали нові пісні за тиждень, які потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за перший тиждень липня. Не оминули увагою новинку від Landon Tewers та coldrain. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Landon Tewers - Something To Lose
coldrain - COEXIST (Official Music Video)
Coves - Face First
Coves - Just Keep It Down
Here At The End - Come To Life (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Amoura - So Restless
City State - Crooked Walls (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Meadows - The Inheritance
Placeholder - I Don't Feel Anything, Anymore (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
Drown This City - In Your Image [Official Music Video]
Drown This City - Don't Forget To
Drown This City - Void
Drown This City - Null
Drown This City - Stay Broken
Drown This City - Love Makes Cowards Of Us All
ROAM - I Don't Think I Live There Anymore (Official Music Video)
La Dispute - "ANXIETY PANORAMA"
BONES UK - I’m Afraid Of Americans
Grayscale - In Violet (Official Music Video)
The Living End - Not Like The Other Boys (Official Music Video)
BABYMETAL - PA PA YA!! (feat. F.HERO) (OFFICIAL)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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