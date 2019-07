Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня

Найкращий рок за тиждень точно сподобається поціновувачам альтернативи! Зібрали нові пісні за тиждень, які потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за перший тиждень липня. Не оминули увагою новинку від Landon Tewers та coldrain. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Landon Tewers - Something To Lose

coldrain - COEXIST (Official Music Video)

Coves - Face First

Coves - Just Keep It Down

Here At The End - Come To Life (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Amoura - So Restless

City State - Crooked Walls (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Meadows - The Inheritance

Placeholder - I Don't Feel Anything, Anymore (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Drown This City - In Your Image [Official Music Video]

Drown This City - Don't Forget To

Drown This City - Void

Drown This City - Null

Drown This City - Stay Broken

Drown This City - Love Makes Cowards Of Us All

ROAM - I Don't Think I Live There Anymore (Official Music Video)

La Dispute - "ANXIETY PANORAMA"

BONES UK - I’m Afraid Of Americans

Grayscale - In Violet (Official Music Video)

The Living End - Not Like The Other Boys (Official Music Video)

BABYMETAL - PA PA YA!! (feat. F.HERO) (OFFICIAL)

Читайте також: Зомбі і любов: новий кліп Post Malone став хітом