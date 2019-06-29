Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень

Найкращий рок за тиждень точно сподобається поціновувачам альтернативи! Зібрали нові пісні за тиждень, які потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за останній тиждень. Не оминули увагою новинку від Korn, а також кліп від Disturbed та Fame On Fire. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Doll Skin - Outta My Mind (Official Music Video)

Tiny Moving Parts - Medicine (Official Music Video)

Neck Deep - She's a God (Official Music Video)

Silverstein - Burn It Down feat. Caleb Shomo

Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Set It Off "Wolf In Sheep's Clothing"

Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Taking Back Sunday "A Decade Under The Influence"

Coves - Shadow Speak

Ghost Chant - Framework

Ghost Chant - Weathered Skin

Bad/Love - Nowhere Else Like Home (feat. Matthew Gravolin) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Keepsake - Regret (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

BETRAYING THE MARTYRS - Parasite (Official Music Video)

NIGHT RIOTS - Leave Us Alone

PALAYE ROYALE - Fucking With My Head (Official Music Video)

HUNNY - "Halloween"

Outwaves - Fake A Smile (Lyric Video)

HELLYEAH - Oh My God (Official Music Video)

Korn - You'll Never Find Me

Issues - Tapping Out (Official Music Video)

Dance Gavin Dance - Inspire The Liars (Instrumental)

AVIANA - Red Sky (OFFICIAL VIDEO)

TUNGSTEN - We Will Rise (OFFICIAL VIDEO)

Fame On Fire - Over It (Official Video)

Disturbed - No More [Official Music Video]

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