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Свіжа рок-музика: плейлист найкращих нових пісень

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Слухайте рок музику онлайн - фото 1
Слухайте рок музику онлайн

Найкращий рок за тиждень точно сподобається поціновувачам альтернативи! Зібрали нові пісні за тиждень, які потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за останній тиждень. Не оминули увагою новинку від Korn, а також кліп від Disturbed та Fame On Fire. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Doll Skin - Outta My Mind (Official Music Video)
  • Tiny Moving Parts - Medicine (Official Music Video)
  • Neck Deep - She's a God (Official Music Video)
  • Silverstein - Burn It Down feat. Caleb Shomo
  • Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Set It Off "Wolf In Sheep's Clothing"
  • Punk Goes Acoustic Vol. 3 - Taking Back Sunday "A Decade Under The Influence"
  • Coves - Shadow Speak
  • Ghost Chant - Framework
  • Ghost Chant - Weathered Skin
  • Bad/Love - Nowhere Else Like Home (feat. Matthew Gravolin) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Keepsake - Regret (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • BETRAYING THE MARTYRS - Parasite (Official Music Video)
  • NIGHT RIOTS - Leave Us Alone
  • PALAYE ROYALE - Fucking With My Head (Official Music Video)
  • HUNNY - "Halloween"
  • Outwaves - Fake A Smile (Lyric Video)
  • HELLYEAH - Oh My God (Official Music Video)
  • Korn - You'll Never Find Me
  • Issues - Tapping Out (Official Music Video)
  • Dance Gavin Dance - Inspire The Liars (Instrumental)
  • AVIANA - Red Sky (OFFICIAL VIDEO)
  • TUNGSTEN - We Will Rise (OFFICIAL VIDEO)
  • Fame On Fire - Over It (Official Video)
  • Disturbed - No More [Official Music Video]

Читайте також: У мережі опублікували невідому раніше пісню Queen у виконанні Фредді Мерк'юрі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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