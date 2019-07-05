Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Зомбі і любов: новий кліп Post Malone став хітом

  • 22
Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug - фото 1
Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug

Молодий американський репер Post Malone потішив фанатів новим відео на трек Goodbyes, який записав разом з Young Thug. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

22-річний Остін Пост, більш відомий як Post Malone, вирішив здивувати прихильників новим кліпом на пісню Goodbyes, яка вже підкорює чарти. Відеоробота також стрімко набирає перегляди, адже показує незвичайну історію кохання.

Більше музики: Новий кліп Майлі Сайрус у латексі підкорює мережу (18+)

Головний герой у відео приходить на "стрілку" з бандитами, де помирає. Однак на цьому його пригоди не закінчуються, адже музикант воскресає та вилазить з могили. А все тому, що він йде на пошуки своєї коханої, яка сидить у пабі з його убивцею. Врешті, люди тікають з закладу, побачивши зомбі-репера, а залишається лише дівчина.

Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug, дивитись кліп онлайн:

Читайте також:Нова популярна музика: плейлист найкрутіших пісень літа

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Лайся красиво: колоритні українські матюки на всі випадки життя
  • 03 липня, 15:32
  • 1459
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Чорногорію
  • Вчора, 16:21
  • 684
Нові фільми липня 2019: найкращі прем'єри місяця
  • 30 червня, 12:20
  • 301
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз