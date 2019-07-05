Зомбі і любов: новий кліп Post Malone став хітом

Молодий американський репер Post Malone потішив фанатів новим відео на трек Goodbyes, який записав разом з Young Thug. Дивіться кліп онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

22-річний Остін Пост, більш відомий як Post Malone, вирішив здивувати прихильників новим кліпом на пісню Goodbyes, яка вже підкорює чарти. Відеоробота також стрімко набирає перегляди, адже показує незвичайну історію кохання.

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Головний герой у відео приходить на "стрілку" з бандитами, де помирає. Однак на цьому його пригоди не закінчуються, адже музикант воскресає та вилазить з могили. А все тому, що він йде на пошуки своєї коханої, яка сидить у пабі з його убивцею. Врешті, люди тікають з закладу, побачивши зомбі-репера, а залишається лише дівчина.

Post Malone - Goodbyes ft. Young Thug, дивитись кліп онлайн:

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