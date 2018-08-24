ТОП-10 найкращих нових українських фільмів

До Дня Незалежності України зібрали найкращі українські фільми, які вийшли на екрани у 2017-2018. Вам сподобається!

Інфоголік

Жанр: молодіжна комедія

Режисер: Валентин Шпаков, Владислав Климчук

У головних ролях: Євген Янович, Олег Маслюк, Олена Борозенець, Павло Зібров, Сергій Калантай, Алла Мартинюк

Тривалість: 90 хв.

Дата виходу: 2 березня 2017

У центрі уваги інвест-менеджер, якого звуть Максим і який просто живе новинами. Чоловік постійно сидить на стрічці новин, тому й не помічає, що у його коханої та друзів можуть виникати проблеми. Можна з упевненістю сказати, що Мак - залежний від інформації. Щоправда, що трапиться з ним, якщо новини дійсно впливатимуть на його реальне життя?

Інфоголік, дивіться трейлер онлайн:

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Червоний

Жанр: історичний, бойовик

Режисер: Заза Буадзе

У головних ролях: Микола Береза, Олег Шульга, Олександр Мавріц, Любов Тищенко, Ігор Колтовський, Олег Стефан, Володимир Шпудейко

Тривалість: 110 хв.

Дата виходу: 24 серпня 2017 року

Сюжет розгортається у 1947 році на території ГУЛАГу, куди потрапляють двоє українців - радянський льотчик Віктор Гуров, якого вважають дезертиром, а також воїн УПА Данило Червоний. Історія людей з різними поглядами зводиться до однакового пекла та каторги в таборі. Хоча Гуров і вважає, що Сталін - герой, а військовий суд просто помилився, закинувши його у це моторошне місце.

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DZIDZIO Контрабас

Жанр: комедія

Режисер: Олег Борщевський

У головних ролях: Михайло Хома, Назарій Гук, Орест Галицький

Тривалість: 84 хв.

Дата виходу: 31 серпня 2017

Будь-яка незаконна справа є небезпечною, але коли до неї беруться троє бовдурів, то це загрожує чимось і справді масштабним. Йдеться про наших героїв, які виросли поблизу кордону та звикли шукати легких здобутків. На що друзяки погодяться, щоб зірвати куш?

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Ізі

Жанр: комедія

Режисер: Андреа Маньяні

У головних ролях: Нікола Ночелла, Остап Ступка, Вероніка Шостак, Орест Гарда

Тривалість: 91 хв.

Дата виходу: 14 вересня 2017

Знайомтесь, 40-річний італієць Ісідоро, життя якого вирішило котитись у невідомому напрямку. Річ у тому, що йому зовсім не щастить: він досі мешкає з мамою, страждає від депресії і навіть попрощався із кар'єрою гонщика Формули-3, бо заснув під час перегонів.

Якось брат просить Ізі привезти тіло українського заробітчанина, який загинув, до угорсько-українського кордону. Однак на фінальній точці нікого немає, тож головний герой вирішує самостійно доставити загиблого до його місця народження.

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Припутні

Жанр: житейська комедія

Режисер: Аркадій Непиталюк

У головних ролях: Дмитро Хом'як, Ніна Набока, Альона Узлюк, Юлія Врублевська

Тривалість: 89 хв.

Дата виходу: 28 вересня 2017

Стрічка розповідає про життя трьох жінок: 20-річної Свєтки, її матері Людки, як торгує на базарі, а також бабусі Зіни. Щороку вони збираються у селі в баби, у якому й зовсім мало мешканців. А все тому, що потрібно прибирати на забутому цвинтарі. Фільм яскраво показує долю жінок в країні на прикладі всього одного дня з трьома поколіннями. Але найбільше тут не щастить таксистові, який погодився їх підвезти до села.

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Сторожова застава

Жанр: фентезі, пригоди, історичний

Режисер: Юрій Ковальов

У головних ролях: Даниїл Каменський, Єва Кошова, Роман Луцький, Олег Волощенко, Георгій Дерев'янський, Олександр Комаров, Станіслава Красовська, Наталя Сумська

Тривалість: 111 хв.

Дата виходу: 12 жовтня 2017 року

Уявіть собі, що раптово через сонячне затемнення активізує таємний часовий портал. Саме свідком цього стає хлопець Віктор, і мало того, він ще й опиняється дуже далеко від свого століття - аж на тисячу років раніше. Саме у чужому часі він знайомиться з воїнами Іллею, Олешком та Добринею, здогадуючись, що це герої легенд, які він чув. Щоправда, йому випала нагода не лише познайомитись з ними, й боротись пліч-о-пліч.

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Кіборги. Герої не вмирають

Жанр: військова драма, екшн

Режисер: Ахтем Сеїтаблаєв

У головних ролях: Макар Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор Жданов, Роман Ясіновський

Тривалість: 110 хв.

Дата виходу: 7 грудня 2017

Події військової драми розгортаються у вересні 2014 року і мають реальне підґрунтя. Саме у цей час, упродовж 4-х місяців тривала серйозна оборона Донецького аеропорту імені Сергія Прокофьєва. Саме тоді у ЗМІ часто почали називати військових, які відстоювали важливий об'єкт, кіборгами, адже їхня міць та відважність вражала. Фільм показує 6 бійців, які прибувають на 2-тижневе бойове чергування.

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Викрадена принцеса: Руслан і Людмила

Жанр: анімаційний, фентезі, комедія, пригоди

Режисер: Олег Маламуж

У головних ролях: Олексій Завгородній, Надя Дорофеєва, Євген Малуха, Сергій Притула

Тривалість: 85 хв.

Дата виходу: 7 березня 2018

Казкова історія розгортається у Києві ще у часи чаклунів, принцес та воїнів. Якось мандрівний музикант Руслан зустрічає доньку київського князя Мілу та закохується у неї, однак не знає про титул дівчини. Щоправда, навіть не це стає перепоною для стосунків пари, а чаклун Чорномор, який викрадає Мілу. Відтак хлопець буде відвойовувати кохану, не побоюючись ні небезпек, ні магії, адже любов здатна на все.

Викрадена принцеса: Руслан і Людмила, дивіться трейлер онлайн:

Брама

Жанр: містика, жахи, драма

Режисер: Володимир Тихий

У головних ролях: Ірма Вітовська, Віталіна Біблів, Ярослав Федорчук

Тривалість: 107 хв.

Дата виходу: 26 липня 2018

Фантастичний хорор "Брама" розповідає історію життя у селищі в зоні відчуження поблизу зруйнованої Чорнописької АЕС. Тут мешкає баба Пріся з донькою та дорослим онуком, щоправда, їхня хатинка далеко від інших людей. Тому не дивно, що щодня вони бачать неймовірні явища, які навряд чи коли-небудь можна буде пояснити наукою.

Брама, дивіться трейлер онлайн:

Бобот та енергія Всесвіту

Жанр: еншн, наукова фантастика, пригоди

Режисер: Максим Ксьонда

У головних ролях: Віктор Григор’єв, Іванна Бородай, Ігор Мірошниченко, Володимир Ращук, Тарас Шевченко, Микола Зміївський

Тривалість: 100 хв.

Дата виходу: 30 серпня 2018

12-річний Владик обожнює фантазувати та вигадувати історії, тому друзі вже не надто довіряють йому. Відтак хлопчик вирішує зробити якийсь геройський вчинок, щоб повернути довіру. Аж раптом Владик опиняється серед протистояння двох цивілізацій, які можуть знищити нашу планету у разі конфлікту. Тепер хлопчик разом зі сміливою подругою, дивацьким професором та роботом Боботом буде рятувати світ, який нагадує його історії.

Бобот та енергія Всесвіту, дивіться трейлер онлайн:

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