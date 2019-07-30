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Найкращі фільми про справжню дружбу, які варто подивитися
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Інколи ваші приятелі дратують вас, проте ви все одно не перестаєте дружити. А ці фільми про підтримку, веселощі, спільні справи та дозвілля зображають дружбу такою, як вона є.
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Щирий, душевний і теплий фільм про те, що для справжньої дружби немає кордонів. Коли зустрічаються люди з різних світів – проблемний хлопець із передмістя й аристократ у візку, – може статися диво. Адже їх відмінності можуть стати важливими сходинками до взаєморозуміння. У цій картині немає відчаю, а є тільки непереборне бажання не здаватися.
Похмілля у Вегасі
Неймовірно позитивна і смішна комедія з запаморочливими видами Лас-Вегаса про те, як друзі можуть вляпатися в історію і як складно їм доведеться з неї виплутуватися. "Похмілля у Вегасі" – одна з небагатьох веселих історій, які хочеться переглядати в дружній компанії знову і знову.
Залишся зі мною
Одна з кращих екранізацій книг Стівена Кінга про пригоди відчайдушних підлітків, які демонструють, якою має бути справжня дружба чоловіків, нехай і таких маленьких. А дружбу їх перевірятимуть обставини, адже хлопці вплуталися в складну справу – пошуки зниклого хлопчика.
Двоє: я і моя тінь
Весела комедія про двох дівчаток-близнят, які випадково зустріли одна одну й помінялися місцями, щоб розв'язати усі свої проблеми. Аліса – багата дочка й улюблениця батька, яка приїхала на літо в заміський будинок, а Аманда живе в притулку, не слухається нікого, але дуже любить свою виховательку. Дуже смішні Мері-Кейт і Ешлі Олсен розігрують вічну історію про те, як правильно помінятися місцями, щоб повернути ситуацію в нашу користь.
Книжковий клуб
Багато років тому Дайан, Вівіан, Шерон і Керол, які були кращими подругами, заснували книжковий клуб. Відтоді вони зустрічалися раз на місяць і обговорювали ті літературні твори, які прочитали. Через кілька років Шерон розлучилася зі своїм чоловіком і продовжувала працювати суддею, Вівіан також була самотня, вона володіла готелем, Керол все ще була заміжня і працювала кухарем, а Дайан присвятила своє життя дочкам. Коли Вівіан під час однієї із зустрічей запропонувала почати читати бестселер "П'ятдесят відтінків сірого", ні вона сама, ні її подружки не знали, як разюче незабаром зміняться їх життя.
Одинадцять друзів Оушена
Колись браві солдати з 82-ї дивізії збираються через п'ятнадцять років не просто випити та згадати минуле, а щоб обговорити деталі задуманого злочину. Адже матеріального добробуту досягти поки нікому не вдалося. У кожного з них є свої причини, щоб погодитися на участь в авантюрі – вони вирішили викрасти мільйони з Лас-Вегаса.
Переваги скромників
Чарлі – п'ятнадцятирічний підліток, дуже сором'язливий і не користується популярністю в школі. Він у депресії після втрати тітки та кращого друга. Одного разу він починає листуватися з незнайомим хлопцем, розповідаючи йому все про своє життя. Хлопець починає дорослішати, змінювати коло спілкування, думка про навколишній світ завдяки цьому листуванні.
Хатіко: найвірніший друг
Драматична картина "Хатіко: найвірніший друг" заснована на реальних подіях. Одного разу, в черговий раз відправившись на вокзал, щоб доїхати на роботу, університетський професор Паркер Уілсон знаходить там маленьке цуценя. Він залишиє собаку у себе і називає Хатіко. Незабаром між господарем і вихованцем зароджується дуже міцна дружба. Кожен день тварина проводжає і зустрічає з роботи свого господаря. Але одного разу, під час чергової лекції у професора трапляється серцевий напад. До кінця свого недовгого собачому житті вірний пес щодня приходить на вокзал з надією, що його господар повернеться.
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