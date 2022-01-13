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Nintendo Switch OLED перевірили на вигорання дисплея: скільки днів вона працювала

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Дисплею Nintendo Switch OLED влаштували перевірку - фото 1
Дисплею Nintendo Switch OLED влаштували перевірку

Усупереч побажанням фанатів, новою версією Nintendo Switch стала не потужніша консоль, а широкоекранна модель. Хоча любителям портативного геймінгу пристрій сподобався, публіка поставила питання про вигорання OLED-дисплея.

Блогер Wulff Den вирішив перевірити, чи обґрунтовані ці сумніви. Для цього він вирішив влаштувати незвичайний тест для ігрової консолі Nintendo Switch OLED.

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Щоб перевірити, наскільки OLED-дисплей Nintendo Switch схильний до вигоряння, контент-мейкер вирішив залишити консоль увімкненою з яскравим зображенням на екрані. Wulff Den відкрив скриншот з The Legend of Zelda: Breath of the Wild і встановив автонатискання клавіші R, щоб пристрій не йшов у режим сну.

Експеримент тривав близько 1800 годин або 75 днів: весь цей час Nintendo Switch без перерви показувала одну й ту саму картинку. Після цього блогер порівняв якість зображення на консолі, що тестується, з іншим аналогічним пристроєм. Серйозних змін Wulff Den не помітив: хіба що білий став менш яскравим, а інші відтінки почали дещо віддавати зеленим.

На думку блогера, користувачам Nintendo Switch OLED не варто перейматися вигоранням дисплея. У нормальних умовах навіть через ті ж 1800 годин якість зображення, швидше за все, залишиться майже на колишньому рівні. Нагадаємо, що реліз оновленої моделі консолі відбувся у вересні 2021 року.

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