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Блогери перевірили ремонтопридатність Samsung Galaxy S21 FE: що їх здивувало

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Блогери розібрали новенький Samsung Galaxy S21 FE - фото 1
Блогери розібрали новенький Samsung Galaxy S21 FE

Незабаром після презентації "фанатський" флагман Samsung потрапив на огляд до авторів YouTube-каналу PBKreviews. Блогери провели його повне розбирання, щоб оцінити складність ремонту – і не зустріли при цьому жодного "опору" з боку гаджета.

Задня кришка пристрою легко відокремилася після прогрівання, не отримавши пошкоджень. Весь процес розбирання, ясна річ, зняли на відео. І ми можемо глянути, що всередині Samsung Galaxy S21 FE.

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Після відокремлення задньої кришки з'ясувалося, що до неї не прикріплені шлейфи, що майже виключило ризик поломки пристрою на цьому етапі. Блогери легко демонтували графітову плівку, яка виконує роль розсіювача тепла, і котушку бездротової зарядки, а також материнську плату. Більшість елементів у корпусі кріпиться на гвинтах, що спрощує процедуру розбирання.

Не викликає проблем і демонтаж основного динаміка, також підекранного сканера відбитків пальців. Повозитися авторам ролика довелося тільки з акумулятором – вони використовували кілька крапель ізопропілового спирту, щоб розчинити смужку клею під батареєю. Найскладнішими для заміни елементами виявилися припаяний до материнської плати роз'єм USB Type-C та міцно приклеєна фронтальна камера.

Блогери зазначили, що ремонт Samsung Galaxy S21 FE у кваліфікованому сервісному центрі не викличе жодних проблем. Тож оцінили індекс ремонтопридатності новинки у 7,5 із 10 можливих.

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