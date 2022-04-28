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Не раби: YOGEN та MARKO KVITKA презентували новий патріотичний сингл
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Український співак з Краматорська MARKO KVITKA та виконавець YOGEN презентують новий патріотичний сингл і муд-відео до нього на символічну композицію, яка називається "NOT SLAVES", що в перекладі з англійської означає "Ми не раби".
Попри низку трагічних подій, зокрема, теракт у рідному місті Краматорськ, трагедій і розчарувань, які трапилися в Україні через війну, цією піснею YOGEN & MARKO KVITKA прагнуть підняти дух українців, підтримати, підбадьорити й вселити енергію єднання, віри й перемоги.
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Усі кошти, отримані від монетизації пісні, передадуть на гуманітарну допомогу та потреби ЗСУ.
"Пісня була написана ще три роки тому, але ніколи не була настільки актуальною, як сьогодні. Інколи ми стаємо пророками у власній творчості, до кінця не усвідомлюючи прихованих сенсів, які у потрібний час розкривають нам очі на важливі речі. Трек розповідає про об'єднання нації, про силу нашого духу, про мотивацію не здаватися і йти до перемоги. Головне кредо, яке абсолютно відповідає реаліям: "Наші люди не раби", – розповідає YOGEN.
У цьому муд-відео зображені кадри величі України й українського народу як у мирний час, так і під час воєнних дій. Увесь світ знає і вкотре переконується, що немає більш вольової, сильної, патріотичної й співучої душі, ніж українська.
"Війна – це лихо для кожної людини, міста, країни та всього світу. Нещодавно моє рідне місто – Краматорськ було вражене жорстокістю ворога та сльозами мирних жителів. І всі 46 діб з початку війни я займався волонтерством у Львові та шукав змогу вивести з міста свою маму. Наш сингл символізує час остаточного укорінення українців як великої та сильної нації. Час єдності та перемоги. Хочеться у такий момент процитувати геніального Ш. Монтеск'є – "Помиляється той, хто думає, що революційний народ легко перемогти: навпаки, саме він і здатний здобувати перемоги", – розповідає MARKO KVITKA.
Слухати пісню YOGEN & MARKO KVITKA – NOT SLAVES:
Слова пісні YOGEN & MARKO KVITKA – NOT SLAVES:
INTRO:
You deliver the pain of that decision
That mission is just another God’s mission
And it's so delicious to be in love with world
Baby I give you my soul
I VERSE:
We must rise up as one
At down look to the East
We don’t think you should drop
Please ball up your fist
We’ve all had a rough night
They told us to get lost
But if you want advice
Look at this lovely rose
BRIDGE:
The cold breath of
Winter will freeze the seas
But sun so close
Now who knows what that means
CHORUS:
Our people are not slaves
2 VERSE:
Fate has given
Us a chance to change this world
We don’t want to be evil
Let’s go wake the soul
I wanna you to break
The chains of crazy brain
Just listen this deep bass
I know this stuff’s your fave
People are demanding
Freedom from his fear
I want to ask you are you ready
It goes into a fifth gear
BRIDGE:
The cold breath of
Winter will freeze the seas
But sun so close
Now who knows what that means
CHORUS:
Our people are not slaves
Переклад пісні українською YOGEN & MARKO KVITKA – NOT SLAVES:
Не раби
ВСТУП:
Ви несете біль від цього рішення
Ця місія — це просто ще одна місія Бога
І так приємно бути закоханим у світ
Я віддаю тобі свою душу
КУПЛЕТ:
Ми повинні піднятися як одне ціле
Подивившись на Схід
Ми знаємо - ви не повинні здаватися
Будь ласка, стисніть кулак
Ми всі пережили важку ніч
Вони наказували нам зникнути
Але якщо хочеш поради
Подивіться на цю чудову троянду
БРИДЖ:
Холодний подих
Зима заморозить моря
Але сонце так близько
Ви знаєте, що це означає?
ПРИСПІВ:
Наші люди не раби
КУПЛЕТ:
Доля подарувала нам
Шанс змінити цей світ
Ми не хочемо бути злими
Давай розбудемо душу
Я хочу, щоб ти зламав
Ланцюги божевільного розуму
Послухай цей глибокий бас
Я знаю, що ти таке любиш
Люди вимагають
Волі від його страху
Я хочу вас запитати, чи готові ви
Вмикаймо п’яту передачу
БРИДЖ:
Холодний подих
Зима заморозить моря
Але сонце так близько
Ви знаєте, що це означає?
ПРИСПІВ:
Наші люди не раби
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