Архітектори показали концепцію відбудови зруйнованих будівель

Фахівці зі студії ZIKZAK розробили спеціальну концепцію швидкого будівництва під час війни. Їхня пропозиція скерована на відновлення житлової інфраструктури. Читайте далі та дивіться, як можуть виглядати нові райони зруйнованих російськими окупантами міст.

Концепцію REVIVAL презентувала команда студії дизайну та архітектури ZIKZAK. Вони пропонують варіанти, як швидко відбудувати пошкоджені та зруйновані під час війни школи, дитсадки та житлові будинки.

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Модульні блоки зручні у будівництві, адже це не остаточний варіант будівлі. Надалі такі об'єкти можна буде збільшувати в масштабах, змінювати їхнє цільове призначення. Приміром, можна додати окремі металокаркасні конструкції, розширити вертикально чи горизонтально, й перетворити молодшу школу в загальноосвітню.

Такі модульні споруди можуть значно пришвидшити відновлення інфраструктури України. Архітектори звертають увагу на те, що важливо створити суцільний простір з навчальними закладами, спортмайданчиками, житловими будинками, лікарнями тощо.

Також команда ZIKZAK пропонує відновлювати житло – робити smart-будинки із модульними блоками розміром 3х3, 6х6 та 9х9 метрів. Такі будинки з блоками для санвузла, кухні, кабінету та спальні розраховані на 4 людей.

Після повноцінної відбудови України, такі модульні будівлі легко перетворяться, до прикладу, на гуртожитки для студентів, оздоровчий центр, базу відпочинку, офіс, магазин тощо. До того ж така конструкція дуже транспортабельна.

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