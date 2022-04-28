Все мине, за нами правда: співачка MOROZOVA записала пісню про перемогу України

Українська співачка Наталія Морозова, під творчим псевдонімом MOROZOVA, представила нову пісню під назвою "Ми вдома". Нову композицію вона присвятила війні та почуттям, які переживає кожен українець у надії на перемогу.

Співачка MOROZOVA з першого дня війни перебуває в Києві та вірить, що зовсім скоро зможе разом з родиною та усіма українцями відсвяткувати, таку очікувану для кожного, перемогу.

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"Це справжній відгук моєї душі. Про те, що відбувається на нашій рідній землі хочеться кричати. Ця пісня – про надію, що живе у кожному з нас. Україна – наш дім. Ми показали всьому світу, що означає згуртованість та єдність. Ми, українці – сильні, незламні та непереможні! Ми вистоїмо і зробимо все, щоб наш рідний край розквітнув", – розповідає співачка.

Крім того, MOROZOVA представила відео до пісні "Ми вдома", яке містить кадри того, що відбувалося в Україні ці два місяці війни. Таким чином, співачка хоче подякувати нашим захисникам з ЗСУ за їхню хоробрість та відвагу, і всім хто допомагає в цей тяжкий для нашої країни час.

Слухати пісню MOROZOVA – Ми Вдома:

Слова пісні MOROZOVA – Ми Вдома:

Все мине скінчиться мов сон

Все пройде і розквітнуть квіти

За твоїм і моїм вікном

Зійдуть зорі змовкне вітер

Все мине і печаль і біль

Прийде час і загоїть рани

Прилетять з вирію птахи

Мирним небом вранці рано

Є ти і я, не забувай – хто ми...

Яким б не був важким той час

Ми вдома...

Сьогодні і завтра за нами буде правда

Навік про це не забувай

Все мине і настане знов

Та весна яку так чекали

І злетять мрії до зірок

Що в серцях ми плекали

Все мине тільки лиш повір

У любов та що лине світом

Й до твоїх і моїх долонь

Впаде з неба ніжним світлом

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