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війна

Все мине, за нами правда: співачка MOROZOVA записала пісню про перемогу України

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MOROZOVA - фото 1
MOROZOVA

Українська співачка Наталія Морозова, під творчим псевдонімом MOROZOVA, представила нову пісню під назвою "Ми вдома". Нову композицію вона присвятила війні та почуттям, які переживає кожен українець у надії на перемогу.

Співачка MOROZOVA з першого дня війни перебуває в Києві та вірить, що зовсім скоро зможе разом з родиною та усіма українцями відсвяткувати, таку очікувану для кожного, перемогу.

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"Це справжній відгук моєї душі. Про те, що відбувається на нашій рідній землі хочеться кричати. Ця пісня – про надію, що живе у кожному з нас. Україна – наш дім. Ми показали всьому світу, що означає згуртованість та єдність. Ми, українці – сильні, незламні та непереможні! Ми вистоїмо і зробимо все, щоб наш рідний край розквітнув", – розповідає співачка.

Крім того, MOROZOVA представила відео до пісні "Ми вдома", яке містить кадри того, що відбувалося в Україні ці два місяці війни. Таким чином, співачка хоче подякувати нашим захисникам з ЗСУ за їхню хоробрість та відвагу, і всім хто допомагає в цей тяжкий для нашої країни час.

Слухати пісню MOROZOVA – Ми Вдома:

Слова пісні MOROZOVA – Ми Вдома:

Все мине скінчиться мов сон
Все пройде і розквітнуть квіти
За твоїм і моїм вікном
Зійдуть зорі змовкне вітер
Все мине і печаль і біль
Прийде час і загоїть рани
Прилетять з вирію птахи
Мирним небом вранці рано

Є ти і я, не забувай – хто ми...
Яким б не був важким той час
Ми вдома...
Сьогодні і завтра за нами буде правда
Навік про це не забувай

Все мине і настане знов
Та весна яку так чекали
І злетять мрії до зірок
Що в серцях ми плекали
Все мине тільки лиш повір
У любов та що лине світом
Й до твоїх і моїх долонь
Впаде з неба ніжним світлом

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