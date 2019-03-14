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Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття
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У XIX століття була мода на фотографії, які забражала людину без голови або з головою у руках. Дивіться, ці фото змушують тремтіти від страху.
Дивний тренд Вікторіанської епохи – поважні британці позували з власною головою в руках.
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Творцем такого "безголового" жанру вважається британський фотограф шведського походження Оскар Густав Рейландер. Він один з "батьків-засновників" художньої фотографії, піонер фотомонтажу та людина з цікавою біографією. До 40 років він спеціалізувався на живописі та літографії, а в 1853 році його зацікавила фотографія.
Згодом Рейландер навіть знімав ілюстрації для книги Дарвіна "Вираження емоцій у людини і тварин". До речі, для п'яти з них позував сам.
Саме Оскар Густав Рейландер придумав об'єднувати в одне фото кілька негативів. Спочатку це було вимушеним заходом, адже техніка тих часів погано справлялася з груповими портретами. Якщо одна з моделей поворухнулася – кадр зіпсовано.
Пізніше Рейландер створив перше фото ("Голова святого Іоанна Хрестителя на блюді") в ще не наявному жанрі.
Рейландер закінчив експерименти з фотомонтажем, але інші фотографи підхопили його ідею.
Техніку, яку вони запозичили у Рейландер полягала у комбінуванні негативів. "Безголові" фото вимагали довгої кропіткої роботи в лабораторії, адже потрібно було вирізати і з'єднувати шматочки негативів так, щоб монтаж був непомітний. Саме тому такі роботи обходилися клієнтам набагато дорожче, ніж звичайні портрети. Замовників це не зупиняло, попит на такі знімки був величезний.
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Джерело всіх фото: Collection of Christophe Goeury / The Metropolitan Museum of Art, Wikimedia, Filippo Monteforte / AFP / East News
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