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Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття

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Фотографії XIX століття, які змушують тремтіти. - фото 1
Фотографії XIX століття, які змушують тремтіти.

У XIX століття була мода на фотографії, які забражала людину без голови або з головою у руках. Дивіться, ці фото змушують тремтіти від страху.

Дивний тренд Вікторіанської епохи – поважні британці позували з власною головою в руках.

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Творцем такого "безголового" жанру вважається британський фотограф шведського походження Оскар Густав Рейландер. Він один з "батьків-засновників" художньої фотографії, піонер фотомонтажу та людина з цікавою біографією. До 40 років він спеціалізувався на живописі та літографії, а в 1853 році його зацікавила фотографія.

Згодом Рейландер навіть знімав ілюстрації для книги Дарвіна "Вираження емоцій у людини і тварин". До речі, для п'яти з них позував сам.

Саме Оскар Густав Рейландер придумав об'єднувати в одне фото кілька негативів. Спочатку це було вимушеним заходом, адже техніка тих часів погано справлялася з груповими портретами. Якщо одна з моделей поворухнулася – кадр зіпсовано.

Пізніше Рейландер створив перше фото ("Голова святого Іоанна Хрестителя на блюді") в ще не наявному жанрі.
Рейландер закінчив експерименти з фотомонтажем, але інші фотографи підхопили його ідею.

Техніку, яку вони запозичили у Рейландер полягала у комбінуванні негативів. "Безголові" фото вимагали довгої кропіткої роботи в лабораторії, адже потрібно було вирізати і з'єднувати шматочки негативів так, щоб монтаж був непомітний. Саме тому такі роботи обходилися клієнтам набагато дорожче, ніж звичайні портрети. Замовників це не зупиняло, попит на такі знімки був величезний.

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Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття - фото 314187

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Не фотошоп: безголові фотографії XIX століття - фото 314189

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До теми: З'явився додаток, який може прибрати небажаних туристів з ваших фото

Джерело всіх фото: Collection of Christophe Goeury / The Metropolitan Museum of Art, Wikimedia, Filippo Monteforte / AFP / East News

Джерело: bird in flight
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