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З'явився додаток, який може прибрати небажаних туристів з ваших фото

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Мобільний додаток Spectre дозволить прибрати зайве з кадру - фото 1
Мобільний додаток Spectre дозволить прибрати зайве з кадру

Розробники софту створюють нові програми, які дозволяють вивести мобільну зйомку на кардинально інший рівень. До прикладу, додаток Spectre дозволить без надмірних зусиль прибрати натовпи туристів з ваших фото, зроблених під час відпустки. Секрет його роботи надзвичайно простий!

Розробники програми Spectre дозволили фанатам мобільної зйомки робити художні фотографії, прибравши з них зайві елементи. Зокрема, мова йде про рухомі об'єкти: автомобілів або людей.

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Основне завдання Spectre – зйомка на довгій витримці. Це дозволяє ефектно розмивати нічні вогні, рухомі предмети, а також людей, які так і прагнуть потрапити до вас у кадр.

З'явився додаток, який може прибрати небажаних туристів з ваших фото - фото 313364

Для ефекту розмиття Spectre використовує функцію штучного інтелекту в камері смартфона. Додаток сканує сцену та вибирає режим фотозйомки, відповідний місцю розташування. Spectre стабілізує фото, що дозволяє знімати з витримкою до дев'яти секунд без штатива.

Додаток Spectre дозволить художньо розмивати зайві об'єкти - фото 313362
Додаток Spectre дозволить художньо розмивати зайві об'єкти

Поки що додаток доступний тільки для iOS. Spectre можна завантажити в App Store за початковою ціною в 1,99 долара.

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Джерело: lonelyplanet
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