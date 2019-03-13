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Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото

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Дівчина перетворюється у знаменитостей - фото 1
Дівчина перетворюється у знаменитостей / instagram.com/yuyamika7

Китайську блогерку називають хамелеоном, адже завдяки макіяжу вона здатна перевтілитись у будь-кого. Талант дівчини дозволяє їй ставати Тейлор Свіфт чи Джонні Деппом, і навіть Мона Ліза оживає в її обліку!

Знайомтесь, Хі Юхонг (He Yuhong) – 28-річна б'юті-блогерка, яка раніше працювала звичайною вчителькою, а зараз має понад 500 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

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Дівчина присвятила всю себе мистецтву макіяжу і тепер косметика допомагає їй не лише підкреслювати власну красу, а й обирати, ким вона сьогодні буде. Одним із найскладніших образів була Мона Ліза, над якою Хі працювала майже 6 годин. Попри очевидний талант, вона не була впевнена, як саме реагуватимуть люди.

"Я вагалась, які емоції будуть у користувачів мережі, коли я скопіювала таку знамениту картину. Я підготувала себе до критики", – зізналась Юхонг. Однак наступного дня у неї було понад 900 тисяч вподобань у додатку TikTok, де вона опублікувала відео з процесом перевтілення. Зацініть, що може дівчина:

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313954

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313948

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313949

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313950

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313951

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313952

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313953

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313955

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313956

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313957

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313958

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313959

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313960

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313961

Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото - фото 313962

Джерело всіх фото: instagram.com/yuyamika7

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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