Китайська вчителька перетворюється у відомих людей: вражаючі фото

Китайську блогерку називають хамелеоном, адже завдяки макіяжу вона здатна перевтілитись у будь-кого. Талант дівчини дозволяє їй ставати Тейлор Свіфт чи Джонні Деппом, і навіть Мона Ліза оживає в її обліку!

Знайомтесь, Хі Юхонг (He Yuhong) – 28-річна б'юті-блогерка, яка раніше працювала звичайною вчителькою, а зараз має понад 500 тисяч підписників в соцмережі Instagram.

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Дівчина присвятила всю себе мистецтву макіяжу і тепер косметика допомагає їй не лише підкреслювати власну красу, а й обирати, ким вона сьогодні буде. Одним із найскладніших образів була Мона Ліза, над якою Хі працювала майже 6 годин. Попри очевидний талант, вона не була впевнена, як саме реагуватимуть люди.

"Я вагалась, які емоції будуть у користувачів мережі, коли я скопіювала таку знамениту картину. Я підготувала себе до критики", – зізналась Юхонг. Однак наступного дня у неї було понад 900 тисяч вподобань у додатку TikTok, де вона опублікувала відео з процесом перевтілення. Зацініть, що може дівчина:

Джерело всіх фото: instagram.com/yuyamika7

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