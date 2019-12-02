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Названі найкращі книги року за версією The Washington Post
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Американська щоденна газета The Washington Post опублікувала рейтинг десяти головних книг 2019 року.
Black Leopard, Red Wolf (Чорний леопард, рудий вовк). Це екзотична фантастика ямайського автора Марлона Джеймса, натхненна африканською міфологією.
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Falter. Has the Human Game Begun to Play Itself Out? (Людська гра почала виходити з-під контролю?). Це книга-попередження про кліматичні загрози.
Дівчина, жінка, все інше англійки Бернардин Еварісто. Твір досліджує життя 12 персонажів в Сполученому Королівстві протягом кількох десятиліть.
A Good Provider Is One Who Leaves (Добрий годувальник, який нас покинув) американця Джейсона Депарле. Захоплююча історія кількох поколінь філіппінської сім'ї, розкиданої по всьому світу.
Know My Name (Знай моє ім'я) американки Шанель Міллер. Це книга в жанрі мемуарів, в центрі якої історія сексуального насильства.
On Earth We're Briefly Gorgeous (На Землі ми такі ясновельможні) в'єтнамсько-американського поета Оушена Вуонга. Це дебют лірика в жанрі роману.
Say Nothing (Нічого не говори) американця Патріка Радд Кифа. Захоплюючий документальний детектив, дія якого починається з убивства в 1972 році.
Strangers and Cousins (Незнайомці і кузени) американки Леї Хагер Коен. Весела і разом з тим трагічна історія ортодоксального єврейського сімейства.
The Topeka School (Школа Топека) американця Бена Лернера. Дослідження життя цілої країни на прикладі життя декількох персонажів в маленькому містечку.
The Yellow House (Жовтий будинок) американки Сари М. Брум. Мемуари автора, чий жовтий будинок в Новому Орлеані був зруйнований ураганом.
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