7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу

У День гідності та свободи Радіо МАКСИМУМ знайомить вас із потужними українськими словами, які здатні якнайвлучніше передати силу духу нашого народу та його прагнення до волі. Здивуйте всіх своєю багатою мовою!

Історія України багата на події, для опису яких часом бракує слів. Водночас українська мова багата на синоніми, тож ми підібрали влучні слова, які якнайкраще характеризують нас як націю. Свобода та Гідність завжди були головними нашими цінностями, а для їх здобуття нам завжди була потрібна сміливість. Саме про це – наша добірка слів.

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ХОРО́БРИЙ – який не піддається страху; сміливий, відважний. Ця характеристика ідеально описує український народ, що століттями безстрашно відстоює свою незалежність. Від князів і до воїнів АТО – низький уклін усім, хто своєю мужністю оберігає рідну землю.

Фото: dendidenko

НЕЗЛА́МНИЙ – який виявляє непохитність у поглядах, діях, не відступає перед труднощами. Саме такою є наша багатостраждальна Батьківщина, яку не зламали всі підступи та біди.

Фото: Василь Максимов

РАТЬ – спершу так називали військо в Київській Русі, а зараз це урочиста назва армії. Дякуємо усім оборонцям нашої Батьківщини за їхній героїзм та захист!

Фото: 24 канал

ПРЯ – синонім до спір, змагання, бій. Українські поети-класики часто вживали це слово, тож нам не варто його забувати. Ставайте на прю зі супостатом і тоді у ворогів не буде шансу.

Фото: Михайло Палінчак

ЗВИТЯ́ГА – перемога в бою, у війні; героїчний подвиг. Ми вже неодноразово здобували звитягу і, впевнені, зможемо побороти і прогнати окупанта цього разу, адже на нашому боці – правда.

Фото: Олексій Фурман

ГУРТУВА́ТИСЯ – збиратися в одне місце, створюючи гурт; об'єднуватися однією ідеєю, метою. Без гуртування ми ніколи не зможемо перемогти зовнішніх та внутрішніх ворогів, тож зараз, як ніколи, українцям потрібно стати єдиним цілим. Разом ми – сила!

Фото: Михайло Палінчак

СТЯГ, ЗНАМЕ́НО́ – те саме, що прапор. Синьо-жовтий стяг є символом та оберегом України, який супроводжує нас у невпинній боротьбі. Гордо здіймаймо наше знамено!

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