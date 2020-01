Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує

Журналісти авторитетного видання Empire склали рейтинг найкращих фільмів 21 століття. Дізнайтесь, які ж стрічки ввійшли у ТОП! Спойлер: лідер списку вас точно здивує.

За версією журналу Empire, найкращим фільмом цього століття стала робота Джорджа Міллера "Шалений Макс: Дорога гніву" (Mad Max: Fury Road, 2015). Цю стрічку експерти назвали вражаючим прикладом екшн-жанру.

Друге місце видання віддало фільму "Володар перснів: Хранителі Персня" (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, 2001) Пітера Джексона. Журналісти заявили, що режисер не тільки з гумором і душею зобразив світ, описаний у творах Джона Толкіна, а й змусив глядачів почати серйозніше ставитися до жанру фентезі.

Третє місце посів фільм Крістофера Нолана "Темний лицар" (The Dark Knight), прем'єра якого відбулася у 2008 році. За словами журналістів, робота Нолана "відображає Америку, яка щосили намагається змиритися із трагедією 11 вересня", а також показує найкращу інтерпретацію образу Джокера, роль якого виконав Хіт Леджер.

На четвертому місці розташувався фільм "Початок" (Inception, 2010) з Лео Ді Капріо:

П'ятірку найкращих замикає "Місячне сяйво" (Moonlight, 2016) режисера Баррі Дженкінса:

У першу десятку також увійшли фільми:

6. "Соціальна мережа" (The Social Network, 2010)

7. "Месники: Війна нескінченності" (Avengers: Infinity War, 2018)

8. "Пастка" (Get Out, 2017)

9. "Лабіринт Фавна" (Pan's Labyrinth, 2006)

10. "Труднощі перекладу" (Lost In Translation, 2003)

Скарлетт Йоганссон і Білл Мюррей у стрічці Труднощі перекладу

