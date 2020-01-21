ТОП 3 найкасовіших фільми 2019 року

Представляємо вашій увазі ТОП фільмів минулого року, які у світовому прокаті подолали планку в $ 1.000.000.000.

Людина-павук: Далеко від дому

Сиквел про Людину-павука з Томом Холландом в головній ролі сміливо вривається до трійки лідерів найкасовіших фільмів минулого року.

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Пітер Паркер вирушає зі своїм класом за кордон, де йому надають можливість зробити найбільш неймовірну дурість, яка спричинить не тільки масові руйнування, але і розкриє його особистість світовій громадськості.

Король Лев

Неочікувано для всіх на 2 місце вривається кіноадаптація Діснеївського мультфільму під назвою "Король Лев". Фільм практично 100% переказ однойменного мультфільму, про левеня Сімбу, який втрачає батька і тікає з прайду. Немає сенсу про нього багато говорити.

Месники: Фінал

А на першому місці цілком заслужено опинився фільм "Месники: Фінал", який буквально розірвав світовий прокат і підвів риску так званої Саги Нескінченності. "Месники: Фінал" підвів і заключну межу історії Таноса і каменів Нескінченності за якою глядачі по всьому світу спостерігали протягом десятиліття.

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