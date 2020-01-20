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Тарантіно зніме серіал про героя фільму Одного разу в Голлівуді

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Тарантіно - фото 1
Тарантіно / dvnovosti

Режисер Квентін Тарантіно після виходу свого дев'ятого фільму Одного разу в Голлівуді поки не розкрив таємницю десятої картини.

Він навіть заявляв про завершення своєї режисерської кар'єри. Але поки розповів подробиці про серіал Закон Баунті, який був створений спеціально для Одного разу в Голлівуді.

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Ще в минулому році Тарантіно висловлював ідею відтворити в реальності вигаданий серіал з фільму, однак зараз офіційно підтвердив, що вже написав сценарій п'яти епізодів, які сам і поставить. Наразі невідомо, чи повернеться до ролі Леонардо Ді Капріо, персонаж якого Рік Далтон грав в серіалі Закон Баунті у фільмі Одного разу в Голлівуді.

"Я дуже хочу зняти Закон Баунті, але це займе півтора року. Я закінчив сценарій п'яти епізодів. Тому я зроблю це і сам їх зніму", – зазначив Тарантіно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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