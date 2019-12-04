Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

Названа найпопулярніша пісня 2019 року

  • 68
Біллі Айліш - фото 1
Біллі Айліш / amazon

У популярному сервісі Shazam назвали найпопулярніший музичний трек у поточному році. Перше місце за популярністю – у американської співачки Біллі Айліш.

Shazam склав список композицій, які користувачі шукали найчастіше у 2019 році. У запитах лідером стала виконавиця з США Біллі Айліш з піснею "Bad Guy".

До слова: ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music

На другому місці за популярністю – трек "Someone You Loved" музиканта з Шотландії Льюїса Капальді. "Бронза" дісталася австралійській співачці Tones and I з піснею "Dance Monkey".

#3 Tones And I – Dance Monkey

#2 Lewis Capaldi – Someone You Loved

#1 Billie Eilish – Bad guy

Дивіться також: З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття

Джерело: variety
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 1805
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1359
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 366
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз