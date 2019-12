Названа найпопулярніша пісня 2019 року

У популярному сервісі Shazam назвали найпопулярніший музичний трек у поточному році. Перше місце за популярністю – у американської співачки Біллі Айліш.

Shazam склав список композицій, які користувачі шукали найчастіше у 2019 році. У запитах лідером стала виконавиця з США Біллі Айліш з піснею "Bad Guy".

На другому місці за популярністю – трек "Someone You Loved" музиканта з Шотландії Льюїса Капальді. "Бронза" дісталася австралійській співачці Tones and I з піснею "Dance Monkey".

#3 Tones And I – Dance Monkey

#2 Lewis Capaldi – Someone You Loved

#1 Billie Eilish – Bad guy

