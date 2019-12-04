Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька Папік День Святого Миколая

ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music

  • 141
Що слухали українці в 2019-му - фото 1
Що слухали українці в 2019-му

Музичний сервіс Apple Music підбив підсумки 2019-го. Слухайте добірку зі ста найпопулярніших треків року в Україні!

В Apple Music визначили, які ж хіти слухали українці впродовж 2019 року. У ТОП 100 ввійшли тільки три українськомовні пісні: "Дим" – Время и Стекло, "Плакала" – KAZKA та "Охрана_отмєна" – Jerry Heil.

Це цікаво: Найкращі українські пісні листопада 2019, які вас вразять

У добірці також є кілька російськомовних треків українських виконавців, зокрема, Макса Барських, Тіни Кароль, MONATIK'а та Світлани Лободи. Очолює список хіт 17-річної американської співачки Біллі Айшліш – "bad guy", яка підірвала світові чарти та стала головним відкриттям 2019 року.

ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні

Слухайте також: Найкрутіші зарубіжні хіти осені 2019

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 1789
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1355
Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
  • 29 листопада, 16:15
  • 359
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Музика Українська музика