ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні: рейтинг Apple Music

Що слухали українці в 2019-му

Музичний сервіс Apple Music підбив підсумки 2019-го. Слухайте добірку зі ста найпопулярніших треків року в Україні!

В Apple Music визначили, які ж хіти слухали українці впродовж 2019 року. У ТОП 100 ввійшли тільки три українськомовні пісні: "Дим" – Время и Стекло, "Плакала" – KAZKA та "Охрана_отмєна" – Jerry Heil.

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У добірці також є кілька російськомовних треків українських виконавців, зокрема, Макса Барських, Тіни Кароль, MONATIK'а та Світлани Лободи. Очолює список хіт 17-річної американської співачки Біллі Айшліш – "bad guy", яка підірвала світові чарти та стала головним відкриттям 2019 року.

ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні

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