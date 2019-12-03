З'явився рейтинг ТОП 10 найкращих кліпів десятиліття

Авторитетне видання IndieWire визначило найкращі музичні кліпи десятиліття. На думку авторів рейтингу, ці відео стали знаковими не лише у музиці, а й повпливали на кінематограф. Дивіться, які ж кліпи потрапили в список!

Саме ці відеороботи, за словами експертів IndieWire, "відображають дух і реальність нульових". Перше місце в списку посів кліп "This Is America" музиканта Дональда Гловера, відомого під псевдонімом Childish Gambino. Кліп зачіпає тему расової нерівності, а його режисером виступив Хіро Мурай.

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Другу позицію заслужив кліп Beyoncé на пісню "Formation", присвячений цілій низці важливих тем. Серед них – наслідки урагану Катріна і права темношкірих жінок в Америці.

Трійку лідерів замикає відеоробота "Girl Walk // All Day", у якій герої демонструють різні танцювальні стилі.

Також у десятку лідерів увійшли:

4. DJ Shadow (feat. Run the Jewels) – Nobody Speak

5. Robyn – Call Your Girlfriend

6. LCD Soundsystem – oh baby

7. Kendrick Lamar – HUMBLE

8. Young Thug – Wyclef Jean

9. Bonobo – Kerala

10. Passion Pit – Cry Like A Ghost

Повний рейтинг доступний на Іndiewire

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