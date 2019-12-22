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Настя Каменських в напівпрозорому вбранні розбурхала глядачів на Х-факторі

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Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Українська сексуальна співачка Настя Каменських та ще любителька подражнити шанувальників спекотними знімками. Для ефірів шоу Х-фактор зірка також вибирає ефектні і відверті наряди.

У суботу, 21 грудня, відбувся фінал 10 сезону проєкту Х-фактор, в якому Настя викликала фурор своїм пікантним образом. Співачка красувалася в мереживному напівпрозорому комбінезоні, який був прикрашений блискучими каменями, під яким можна розгледіти чорне боді. Грайливим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

До слова: Х-фактор 10 – хто залишив шоу у четвертому прямому ефірі за крок до суперфіналу

Ефектний образ красуня доповнила накидкою зі шлейфом, а волосся зібрала в високий хвіст. На знімку Каменських чуттєво підняла руки вгору і грайливо висунула язик.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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