Х-фактор 10 – хто залишив шоу у четвертому прямому ефірі за крок до суперфіналу

21 грудня на каналі СТБ українці оцінили вже четвертий прямий ефір шоу Х-фактор 10. Учасники борються за перемогу у вокальному проєкті, однак не кожен зумів вразити суддів. Дізнайтесь, кому довелося залишити шоу після четвертого прямого ефіру всього за крок від суперфіналу!

Четверо учасників Х-фактор 10 виступили у четвертому прямому ефірі з власними піснями, які привели їх у фінал, а також у дуеті з зірками. Однак глядацьке голосування було неминучим, тож двоє талановитих виконавців все ж покинули проєкт всього за крок від суперфіналу. Нагадаємо, що у кожному ефірі шоу покидають ті учасники, які отримали найменше суддівських та глядацьких голосів.

Дізнавайтесь також: Хто покинув Х-фактор у третьому ефірі

21 грудня найменшу підтримку проявили юній Марії Стоптик з Тернополя і талановитому Антону Вельбою з Сумщини. Марія виконала в ефірі пісні Зима, Boogie Shoes, а також виступала у дуеті з Максом Барських з треком "Февраль".

Антон Вельбой потішив глядачів композицією "Вітер" та виконанням "Дихай повільно" з Сергієм Бабкіним і треку "УВЛИУТ" з Монатіком.

Читайте також: Каменських і Полякова поцілувались на шоу Х-фактор 10