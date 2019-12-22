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Х-фактор 10 – хто залишив шоу у четвертому прямому ефірі за крок до суперфіналу
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21 грудня на каналі СТБ українці оцінили вже четвертий прямий ефір шоу Х-фактор 10. Учасники борються за перемогу у вокальному проєкті, однак не кожен зумів вразити суддів. Дізнайтесь, кому довелося залишити шоу після четвертого прямого ефіру всього за крок від суперфіналу!
Четверо учасників Х-фактор 10 виступили у четвертому прямому ефірі з власними піснями, які привели їх у фінал, а також у дуеті з зірками. Однак глядацьке голосування було неминучим, тож двоє талановитих виконавців все ж покинули проєкт всього за крок від суперфіналу. Нагадаємо, що у кожному ефірі шоу покидають ті учасники, які отримали найменше суддівських та глядацьких голосів.
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21 грудня найменшу підтримку проявили юній Марії Стоптик з Тернополя і талановитому Антону Вельбою з Сумщини. Марія виконала в ефірі пісні Зима, Boogie Shoes, а також виступала у дуеті з Максом Барських з треком "Февраль".
Антон Вельбой потішив глядачів композицією "Вітер" та виконанням "Дихай повільно" з Сергієм Бабкіним і треку "УВЛИУТ" з Монатіком.
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