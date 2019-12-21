Та знімись ти вже у порно: оголена Настя Каменських обурила користувачів мережі (18+)

Хейтер чи Фанат – нова рубрика, в якій українські зірки отримують шквал критики та засипаються з ніг до голови компліментами. На чиїй стороні ви – вирішувати тільки вам.

Заваріть філіжанку кави або чашку ароматного какао! Вмощуйтесь зручніше, адже ми починаємо свіжий огляд Instagram-акаунтів зірок України та світу.

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Почнемо цього тижня з сексуальної Тіни Кароль, котра вразила користувачів мережі граціозним кадром. Вам він однозначно сподобається. Ну і, до слова, насолоджуйтесь коментарями, які їй залишили під фото: "Якщо Тіна не тигриця, то я – фізик", "24/7 ношу з собою вогнегасник", "Це тепер моя найулюбленіша фотографія", "Мені починає подобатися все більше і більше", "Спокусниця", "Не можу дихати, дівчата, від такої краси", "Суцільний секс".

Тіна Кароль показала суцільний секс

Гола Настя Каменських неабияк розбурхала мережу цього тижня. Підлив оливи до полум'я і її чоловік Потап, який написав: "OMG! Хто фотографував!", "Полякова теж не стояла осторонь: "Огогошеньки", – написала вона. А от підписникам співачки сподобалося не все: "Передом уже б сіла", "Потапе, тобі нормально, що твоя жінка такі фото викладає?", "У жінці має бути таємниця, а не на показ усім", "Красиво, але лише для особистого архіву", "Потрібно передок показати! Задницю вашу ми вже бачили", "Ми творчістю цікавимось. Творчістю. Залишіть свою задницю при своїх трусах", "Та знімись ти вже у порно... не муч себе", "От нахіба мені в стрічці голі тьотки?", "Зараз пів світу дивиться на тебе і хоче бути Потапом".

Гола Настя Каменських розчарувала фанатів

Не лише голими кобітами, а й трішки оголеними чоловіками. На цьому фото зібралися чи не найяскравіші представники українського шоу-бізнесу: Влад Яма, Олександр Педан, Олег Собчук, Анатолій Анатоліч та інші. Що ж про це провокативне фото думають користувачі мережі – читайте далі: "Бомбезні", "Круті всі", "Фото просто вогонь. Позитив зашкалює", "Ух, які пожежники! Що ви збираєтесь гасити? Де горить? У кого горить?", "Один кращий за іншого". P.S. світлина з гастролів Ladies Night. Kyiv Style.

Педан, Яма, Собчук та інші стали гарячими пожежниками

Дарія Квіткова, кохана холостяка Нікіти Добриніна, цього тижня теж вирішила оголитися на камеру. Світлину, щоправда, супроводжує пост про те, що пара уже купила квиточки на наступну подорож. Утім, це користувачів не засмутило, адже вони просто насолоджуються ідеальним тілом красуні: "Дуже красива! Як завжди на висоті", "Яке класне фото", "Жіночність неперевершена", "Ну як можна мати таку фігуру? Заздрю", "Ого... як відверто", "Таке палке фото".

Гола наречена Холостяка спокусила мережу

Ну як ми могли залишити вас без Віталіка Козловського? Популярний український співак вирішив поділитися світлиною з теплих країн, аби нагадати собі та підписникам про те, що йому дуже вже хочеться тепла. Користувачі мережі не забарилися з відповідями: "Коли буде фото з голим торсом?", "Моя ж ти киця", "Солодкий", "Нарешті фото, яке мені подобається", "А ви точно добре себе поводили".

Віталій Козловський хоче на море

Наостанок залишимо вам спокусливу Надю Дорофєєву, котра потішила своїх прихильників світлиною, на якій вона позує у прозорій чорній сукні, крізь яку проглядається спідня білизна. Сама ж співачка написала, що: "Судячи з усього, цей грудень на Позитиві". Коментатори не забарилися: "Фігура топ", "Якось стало спекотно! Дуже спекотно", "Найкраща та найкрасивіша", "Аааа... це надто красиво".

Надя Дорофєєва потішила фанів розкішною фігурою

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