Найсексуальніша гравець у покер похизувалась апетитною фігурою (18+)

Найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити прихильників своєю вродою та фігурою. Цього разу красуня показала звабливі форми у бікіні.

31-річна американська модель, акторка і найзвабливіша гравець у покер Сара Андревуд не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там у білявки понад 9 мільйонів підписників, які стежать за нею не лише через відверті фото, а й через пейзажі та подорожі Сари.

Нещодавно зірка поділилась пікантними фото і бікіні з найвдаліших ракурсів і, як завжди, потішила власними коментарями.

"Я б хотіла, щоб ти був пивом... Маю на увазі, тут (Wish you were beer...I mean here – гра слів)", – відзначила вона.

