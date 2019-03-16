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Найсексуальніша гравець у покер похизувалась апетитною фігурою (18+)

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Сара Андервуд у купальнику - фото 1
Сара Андервуд у купальнику

Найкрасивіша гравець у покер Сара Андервуд не припиняє тішити прихильників своєю вродою та фігурою. Цього разу красуня показала звабливі форми у бікіні.

31-річна американська модель, акторка і найзвабливіша гравець у покер Сара Андревуд не лише активно працює над власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там у білявки понад 9 мільйонів підписників, які стежать за нею не лише через відверті фото, а й через пейзажі та подорожі Сари.

І ще: Гаряча модель plus-size похизувалась формами у купальнику

Нещодавно зірка поділилась пікантними фото і бікіні з найвдаліших ракурсів і, як завжди, потішила власними коментарями.

"Я б хотіла, щоб ти був пивом... Маю на увазі, тут (Wish you were beer...I mean here гра слів)", – відзначила вона.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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