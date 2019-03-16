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Емілі Ратажковскі зваблює мережу у крихітній білизні (18+)
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Відома модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги. Цього разу дівчина похизувалась власною лінійкою спідньої білизни для жінок на собі. Тут спекотно!
27-річна американська модель та акторка Емілі Ратажковскі не лише активно працює над власною кар'єрою, а й випробовує себе у дизайні. За останні кілька років зірка встигла заснувати власний бренд купальників, а тепер взялась за спідню білизну.
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Саме її Емілі й рекламує на своєму профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 22 млн підписників. І ніхто з фанатів не скаржиться, адже вони у захваті від відвертості та ідеальних форм акторки, які вона зовсім не соромиться показувати.
Цього разу, окрім нюдових наборів білизни, з'явились і крихітні мереживні, які викликали справжній захват не лише у жінок. Тут дуже спекотно!
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