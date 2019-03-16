Гаряча модель plus-size похизувалась формами у купальнику

Популярна модель plus-size Ешлі Грем показала апетитну фігуру на пляжі. У цієї красуні вже літо у розпалі!

31-річна американська plus-size модель Ешлі Грем, яку вважають одною із найбільш популярних у фешн-індустрії, не лише активно працює над власною кар'єрою, а й надихає жінок по всьому світу. До того ж, красуня веде акаунт в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів підписників.

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Там Ешлі ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та всього, що з нею трапляється. До того ж, дівчина не соромиться демонструвати свої звабливі форми, наголошуючи, що кожне тіло красиве. Останнє відео з Грем у купальнику це вкотре підтверджує!

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