Найпопулярніші серіали літа 2020 від Netflix: від криміналу до фентезі

З'явився ТОП-10 найпопулярніших серіалів цього літа на стрімінговому сервісі Netflix, який точно здивує глядачів. Від реаліті-шоу та мультсеріалів до ситкому і криміналу.

Видання Forbes провело аналіз рейтингів всіх серіалів, які зараз транслюються на стрімінгові платформі Netflix. Так вдалось визначити десятку найпопулярніших проєктів літа 2002.

На першому місці опинився документально-кримінальний серіал "Нерозгадані таємниці" (Unsolved Mysteries). Відзначимо, що цей оригінальний проєкт про нерозкриті злочини виходив на телебаченні ще з 1987 по 2010 рік, а зараз отримав другий шанс на популярність.

Друге місце зайняло реаліті-шоу "Підлога — це лава" (Floor is Lava). І його суть зрозуміла із назви, адже головні герої борються за кругленьку суму, намагаючись пройти різноманітні перешкоди, не торкаючись підлоги.

Трійку лідерів замикає перший сезон серіалу "Проклята"(Cursed) з зіркою "13 причин чому" Кетрін Ленгфорд. Він базується на однойменній графічній новелі Тома Вілера та Френка Міллера та розповідаю про юну Німуе, яка повинна стати Леді Озера. Її історія переплітається з історією Артура, який шукає древній меч.

Далі у рейтингу розмістились документальна стрічка про легендарного баскетболіста Майкла Джордана "Останній танець" (The Last Dance), шоу з мандрами від Зака Ефрона "На Землю" (Down to Earth), фантастика "Таємний орден" (The Order), пригодницьке фентезі "Монахиня-воїн" (Warrior Nun), анімація "Аватар: Останній захисник" (Avatar: The Last Airbender), драма "Безсоромні" (Shameless) та знаменитий ситком "Офіс" (The Office US)

