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Нові серіали серпня 2020, які варто подивитись
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Найкрутіші прем'єри серіалів серпня 2020 сподобаються фанатам фантастики, драми та комедії. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у липні.
Маппети сьогодні
Оригінальна назва мовою серіалу: Muppets Now
Жанр: комедія
Країна: США
Режисер: Келлі Янгер, Білл Барретта
У головних ролях: Дейв Гольц, Білл Барретта, Пітер Лінц, Ерік Джейкобсон, Метт Фогель, Девід Рудман
Тривалість: - хв.
Коли: з 1 серпня 2020
Всім відомі ляльки маппетів зустрічаються з зірками шоу-бізнесу, а також зовсім не підбирають слів.
Маппети сьогодні, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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Маленькі пташки (18+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Little Birds
Жанр: драма
Країна: Великобританія
Режисер: Стейсі Пассон
У головних ролях: Джуно Темпл, Юмма Марван, Рафаель Аклок, Жан-Марк Барр, Девід Костабайл, Фейді Ельсайед
Тривалість: - хв.
Коли: з 4 серпня 2020
Сюжет розповідає про двох абсолютно різних жінок у Танжері в 1955 році. Багата американка Люсі приїздить до Марокко разом з коханим англійським лордом, який все ще може вибрати між тим, хто йому насправді подобається. А тим часом відома проститутка Шеріфа Ламур вирішує боротись за власну незалежність.
Маленькі пташки, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Зоряний шлях: Нижні палуби
Оригінальна назва мовою серіалу: Star Trek: Lower Decks
Жанр: фантастика, комедія, анімаційний
Країна: США
Режисер: Аарон Беєрс
У головних ролях: Доун Люїс, Фред Татаскьор, Джеррі О’Коннелл
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 7 серпня 2020
Мультсеріал розповідає про команду невдах на борту корабля Зоряного флоту у 2380 році. Всі вони дуже різні, але виконують найчорнішу та найменш потрібну роботу у космосі. Капітан Фріман теж не у захваті від такого розкладу, але разом з лейтенантом Шексом, командиром Ренсом і доктором Т'ана вони готові з гумором виконати будь-яке завдання.
Зоряний шлях: Нижні палуби, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Тед Лассо (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Ted Lasso
Жанр: комедія
Країна: США, Великобританія
Режисер: Том Маршалл, Деклан Лауні, Елліот Хегарті
У головних ролях: Джейсон Судейкіс, Стівен Манас, Колін Бліт, Філ Данстер, Бретт Голдштейн, Брендан Хант
Тривалість: 30 хв.
Коли: з 14 серпня 2020
Тед Лассо - звичайний тренер команди з американського футболу при коледжі в Канзасі. Неочікувано він отримує запрошення перебратись в Англію, щоб тренувати місцеву футбольну команду. І це звучить, наче втілення всіх мрій, але не для Теда, який зовсім не розуміє, як виглядає класичний футбол.
Тед Лассо, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Країна Лавкрафта (16+)
Оригінальна назва мовою серіалу: Lovecraft Country
Жанр: фантастика, жахи, драма трилер
Країна: США
Режисер: Ян Деманж
У головних ролях: Майкл Кеннет Вільямс, Джерні Смоллетт, Джонатан Майорс, Онжаню Елліс
Тривалість: 60 хв.
Коли: з 16 серпня 2020
Сюжет розгортається у 1950-х роках навколо 22-річного ветерана корейської війни Аттікуса Фрімана. Батько головного героя зник, тож хлопець разом з дядьком Джорджем та подругою Летицією вирішує знайти його. Для цього йому доводиться проїхати частину Америки, де йому будуть не раді не лише расисти, а й справжні монстри, які нагадують романи Говарда Лавкрафта.
Країна Лавкрафта, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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