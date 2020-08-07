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Netflix закриває один зі своїх найпопулярніших серіалів

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Кадр з серіалу - фото 1
Кадр з серіалу

Netflix заявив, що п'ятий сезон іспанської кримінальної драми Паперовий будинок буде останнім. Про це йдеться на офіційній сторінці компанії в Twitter.

Представники сервісу не стали нічого пояснювати, просто зробили пост, де написано: "Пограбування добігає кінця. Частина п'ята".

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Згідно з неофіційними джерелами, останній сезон "Паперового будинку" має вийти на екрани навесні 2021 року. У центрі сюжету кримінальної драми група авантюристів, якими керує загадковий "Професор". Його метою є пограбування Іспанського монетного двору, щоб не просто розбагатіти, а щоб грабіжники стали друкувати свої власні гроші, а не красти чужі.

Відомо, що "Паперовий будинок" увійшов до списку найбільш популярних неангломовних серіалів на сервісі Netflix.

Netflix закриває один зі своїх найпопулярніших серіалів - фото 419699

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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