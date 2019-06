Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики

Нова рок-музика точно не залишить байдужими поціновувачів альтернативи! Зібрали найкращі нові пісні за тиждень, які точно потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за останній тиждень. Не оминули увагою новинку від вокаліста кавер на хіт Lil Nas X - "Old Town Road" ft. Billy Ray Cyrus від американців Our Last Night, а також кліп від Sum 41 та Денні Ворснопа, вокаліста AA. Насолоджуйтесь:

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Lil Nas X - "Old Town Road" ft. Billy Ray Cyrus (Screamo Cover by Our Last Night)

Fame On Fire - Over It (Official Music Video)

Sum 41 - Never There (Official Music Video)

Stand Atlantic - Skinny Dipping (feat. Alex Lahey) (Visual)

Locket - Sleepwalker (Lyric Video)

Locket - Other People (Lyric Video)

Set It Off - Hourglass (Official Music Video)

Blue Eyed Giants - No Brainer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Nubia - Tonight (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

TIMELESS - BREAK BY DESIGN (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

LASTELLE - The Silence Hurts The Most (LIVE SESSION)

Spring In Coma - Near (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Stain The Canvas - Anima (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Seasons For Change - Erased (feat. Tobias Rische of ALAZKA) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

BAD OMENS - Burning Out (Official Music Video)

DANNY WORSNOP - Ain't Feeling Sorry (Official Video)

SLEEPING WITH SIRENS - Leave It All Behind (Official Music Video)

BONES UK - Black Blood (Unplugged)

JULIET SIMMS - Bad Love (Official Music Video)

Drown This City - In Your Image

Slowly Slowly - Jellyfish [Official Music Video]

L8ER - Vapourlust (Music Video)

Crown The Empire - MZRY (Official Music Video)

DEADTHRONE - Time Won't Wait (OFFICIAL VIDEO)

ENTOMBED A.D. - Torment Remains (OFFICIAL VIDEO)

THE S.L.P. - Nobody Else (Visualizer)

