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Найкращий рок тижня: плейлист крутої музики

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Слухайте рок музику онлайн - фото 1
Слухайте рок музику онлайн

Нова рок-музика точно не залишить байдужими поціновувачів альтернативи! Зібрали найкращі нові пісні за тиждень, які точно потішать фанатів непопси. Заряджайтесь драйвом разом з плейлистом від Радіо МАКСИМУМ!

Попса набридла і ти шукаєш нову та якісну рок-музику? Зібрали найкрутіший плейлист зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли за останній тиждень. Не оминули увагою новинку від вокаліста кавер на хіт Lil Nas X - "Old Town Road" ft. Billy Ray Cyrus від американців Our Last Night, а також кліп від Sum 41 та Денні Ворснопа, вокаліста AA. Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок-музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Lil Nas X - "Old Town Road" ft. Billy Ray Cyrus (Screamo Cover by Our Last Night)
  • Fame On Fire - Over It (Official Music Video)
  • Sum 41 - Never There (Official Music Video)
  • Stand Atlantic - Skinny Dipping (feat. Alex Lahey) (Visual)
  • Locket - Sleepwalker (Lyric Video)
  • Locket - Other People (Lyric Video)
  • Set It Off - Hourglass (Official Music Video)
  • Blue Eyed Giants - No Brainer (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Nubia - Tonight (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • TIMELESS - BREAK BY DESIGN (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • LASTELLE - The Silence Hurts The Most (LIVE SESSION)
  • Spring In Coma - Near (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Stain The Canvas - Anima (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Seasons For Change - Erased (feat. Tobias Rische of ALAZKA) (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • BAD OMENS - Burning Out (Official Music Video)
  • DANNY WORSNOP - Ain't Feeling Sorry (Official Video)
  • SLEEPING WITH SIRENS - Leave It All Behind (Official Music Video)
  • BONES UK - Black Blood (Unplugged)
  • JULIET SIMMS - Bad Love (Official Music Video)
  • Drown This City - In Your Image
  • Slowly Slowly - Jellyfish [Official Music Video]
  • L8ER - Vapourlust (Music Video)
  • Crown The Empire - MZRY (Official Music Video)
  • DEADTHRONE - Time Won't Wait (OFFICIAL VIDEO)
  • ENTOMBED A.D. - Torment Remains (OFFICIAL VIDEO)
  • THE S.L.P. - Nobody Else (Visualizer)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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