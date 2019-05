Найкращі нові серіали 2019, які варто подивитися у червні

Найкращі прем'єри серіалів червня 2019 не залишать байдужими фанатів драми, фентезі та трилерів Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть перший місяць літа!

Добрі передвісники (16+)

Оригінальна назва: Good Omens

Жанр: комедія, фентезі

Країна: США

Режисер: Дуглас Маккіннон

У головних ролях: Майкл Шин, Девід Теннант, Міранда Річардсон, Джек Уайтхолл, Адріа Архона, Ніна Сосанья, Нед Деннехі, Еріон Бакаре, Майкл МакКін, Джон Хемм, Анна Максвелл Мартін, Мірей Інос, Лурдес Фаберес, Нік Офферман, Френсіс МакДорманд, Бенедикт Камбербетч

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 1 червня

Ангел Азірафаель та демон Кроулі об'єднуються, щоб не дати Землі загинути. Чимало століть представники пекла та раю мешкають серед людей і вже звикли до свого життя, тому не у захваті від ідеї зі Страшним Судом та Апокаліпсисом, які мають початися через дитя Сатани.

Добрі передвісники, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Коли вони нас побачать

Оригінальна назва: When They See Us

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Ава ДюВерней

У головних ролях: Йован Адепо, Реджинальд Барнс, Асанте Блекк, Марша Стефані Блейк, Майкл Кеннет Вільямс, Віра Фарміга

Тривалість: - хв.

Дата: з 1 червня

Серіал базується на реальних подіях, які трапились у 1989 році, коли 5 темношкірих та мексиканських підлітків було звинувачено та засуджено за жорстоке згвалтування дівчини з Нью-Йорка. Однак насправді хлопці з Гарлема постраждали через расове упередження. Лише у 2014 році вони зуміли позбутись наклепу, коли справжній злочинець зізнався. Врешті чоловіки вирішили судитись з урядом Нью-Йорка та отримали компенсацію у вигляді понад 40 мільйонів доларів.

Коли вони нас побачать, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Болотна тварюка (18+)

Оригінальна назва: Swamp Thing

Жанр: фантастика, фентезі, жахи, DC

Країна: США

Режисер: Лен Уайзман

У головних ролях: Крістал Рід, Дженніфер Білз, Марія Стен, Енді Бін, Дерек Мірс, Хендерсон Вейд, Вірджинія Медсен

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 1 червня

Ще один серіал за коміксами DC, який обіцяє бути справді моторошним та похмурим. У центрі сюжету Еббі Еркейн та шериф Люсілія Кейбл. Перша намагається дослідити походження смертельного вірусу, який зародився на болотах містечка Маре. Друга ж хоче захистити всіх мешканців та власну сім'ю від небезпеки.

Болотна тварюка, дивитись трейлер серіалу онлайн:

NOS4A2 (16+)

Оригінальна назва: NOS4A2

Жанр: фантастика, жахи

Країна: США

Режисер: Карі Скогланд

У головних ролях: Закарі Куінто, Ешлі Каммінгс, Ебон Мосс-Бакрак, Андресіто Гермосен Де Ля Крус

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 2 червня

Екранізація роману від сина Стівена Кінга, який пише під псевдонімом Джо Хілл. Сюжет розповідає про юну Вікторію МакКвін, яка здатна відкривати портали у світ втрачених речей. Дівчина досліджує невідомі місця і натрапляє на багатьох таких же мандрівників. Але, окрім доброзичливих людей, на її шляху стає Чарлі Менкс. Чоловік харчується дитячими душами, залишаючись безсмертним. А таке зло не повинне існувати.

До слова, Джо Хілл належить також роман "Роги", у стрічці за яким знявся Деніел Редкліфф.

NOS4A2, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Надто старий, щоб померти молодим (16+)

Оригінальна назва: Too Old To Die Young

Жанр: драма

Країна: США

Режисер: Ніколас Віндінг Рефн

У головних ролях: Майлз Теллер, Карлотта Монтанарі, Вільям Болдуін, Нелл Тайгер Фрі, Джон Хоукс

Тривалість: 90 хв.

Дата: з 15 червня

Детектив поліції Лос-Анджелеса Мартін справно виконував свою роботу, аж поки не був змушений пристрелити одну жінку. Через неї чоловік потрапляє у світ гангстерів. Ані російська мафія, ані Якудза, ані мексиканці не збираються пробачати копу.

Надто старий, щоб померти молодим, дивитись трейлер серіалу онлайн:



Місто на пагорбі (16+)

Оригінальна назва: City on a Hill

Жанр: драма, трилер, кримінал

Країна: США

Режисер: Гевін О’Коннор, Майкл Куеста

У головних ролях: Елдіс Ходж, Кевін Бейкон, Джонатан Такер, Джилл Хеннессі

Тривалість: 60 хв.

Дата: з 16 червня

Початок 1990-х у Бостоні видався доволі неспокійним, адже місто тоне у корупції, злочинності та расизмі. Але сюди приїздить новий темношкірий окружний прокурор Декорсі Ворд. Після Брукліна він готовий навести лад і в цьому місті. Але для цього доведеться підтримувати зв'язки з не надто добрими та хорошими людьми.

Місто на пагорбі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

