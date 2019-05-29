Джессіка Джонс 2019: трейлер і дата виходу 3 сезону серіалу

У мережі з'явилось промо до фінального сезону серіалу Джессіка Джонс (Jessica Jones) за коміксами Marvel. Дивіться відео та дізнавайте дату виходу на Радіо МАКСИМУМ!

Стрімінговий сервіс Netflix потішив фанатів похмурих екранізацій коміксів Marvel тизером до останнього сезону "Джессіки Джонс" (Jessica Jones). Прихильники, звісно ж, оцінили таємниче промо, але у коментарях більше просили повернути на екрани "Шибайголову".

І ще: Чорне дзеркало 5: назви і трейлери всіх епізодів

Джессіка Джонс (англ. Jessica Campbell Jones Cage) – герой коміксів Marvel, яка має неймовірні сили та працює у власному детективному агентстві. Попри свої вміння шукати та знаходити інформацію і людей, Джессіка дізнається про те, що на ній ставили досліди і натрапляє на людей, які до цього причетні. Такий похмурий детектив, який постійно вживає алкоголь і допомагає іншим за гроші.

Як би там не вирішилось із долею нових серіалів від Marvel, однак прем'єру третього сезону пригод Джессіки Джонс заплановано вже на 14 червня. "Інколи навіть не "герої" можуть врятувати себе", – йдеться в описі.

Джессіка Джонс 2019, дивитись трейлер 3 сезону онлайн:

Читайте також: Беверлі-Хіллз 2019: дивіться перший трейлер продовження серіалу