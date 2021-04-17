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На рідному ринку смартфонів новий лідер: Xiaomi не вдалося потрапити у ТОП 3

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Перше місце у рейтингу посів бренд Vivo - фото 1
Перше місце у рейтингу посів бренд Vivo

Згідно з останнім щотижневим звітом Counterporint Research, компанія Vivo зараз є лідером на ринку смартфонів Китаю. Як випливає із зібраних даних, Vivo посідає перше місце з часткою ринку 24%.

Друге місце утримує Oppo з 21%, а Huawei впала на третє місце з результатом 15%. Дещо несподіваним виглядає відсутність у трійці лідерів звіту Counterporint Research компанії Xiaomi, яка прекрасно почувається на світовому ринку смартфонів.

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Counterporint Research відзначає високі показники продажів серій Vivo Y30 і Vivo Y31, а також недавно випущених Vivo S9 5G і Vivo S9e 5G серед ключових факторів, що сприяють просуванню бренду на вершину. У дослідженні також йдеться про те, що покупці оцінили перехід до 5G: 76% усіх проданих телефонів Vivo підтримують під'єднання до наступного покоління стільникових мереж.

На рідному ринку смартфонів новий лідер: Xiaomi не вдалося потрапити у ТОП 3 - фото 456055

Також ключову роль відіграла наявність пропозицію у всіх цінових сегментах: серії Vivo Nex і Vivo X – флагманські моделі, натомість лінійка S і Y разом з суббрендом iQOO охоплюють середній і бюджетний сегменти ринку.

Oppo також відмінно тримається, а Huawei під гнітом санкцій опускається все нижче. Тож не виключено, що наступного разу Xiaomi випередить її.

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