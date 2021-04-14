У Xiaomi пояснили, чому Android 11 – одна з найпроблемніших операційних систем

Ось чому Xiaomi так повільно оновлює смартфони до Android 11

Xiaomi розповіла, що за останній рік фірмова прошивка MIUI отримала найбільшу кількість змін у порівнянні з кількома роками раніше. Водночас компанія відповіла на критику занадто повільного оновлення своїх пристроїв до Android 11. Виявилося, у всьому винен саме "зелений робот".

За словами представника Xiaomi, минулий рік став найбільш значущим для MIUI з часів MIUI 5. Під час численних досліджень та розробок компанія поліпшила анімації, конфіденційність і багато інших компонентів прошивки, пише 4PDA.

Це цікаво: У мережі показали принцип роботи рідкої лінзи в Xiaomi Mi Mix Fold: відео

Компанія також пояснила, чому поширення Android 11 відбувається не так швидко, як хотілося б, в тому числі й для флагманів. За словами розробників, перехід на Android 11 складний, адже у цій версії операційної системи найбільші проблеми з адаптацією за останні роки. Зокрема, співробітники Xiaomi зіткнулися зі зменшенням продуктивності, низькою стабільністю самої ОС та проблемами підтримки сторонніх додатків.



У Xiaomi вважають, що Android 11 надзвичайно складний для адаптації

"Протягом деякого часу команда наполегливо працює над оптимізацією і виправленнями. Хоча ми щотижня спостерігаємо значне підвищення якості версій, цей процес як і раніше викликає деякі проблеми. Ми також хочемо попросити всіх зрозуміти, що стабільність версії прошивки – це найважливіше, у що ми зараз інвестуємо. Ви побачите помітні зміни у майбутньому", – йдеться в заяві Xiaomi.

Xiaomi пояснює, що адаптація прошивки – вкрай складний процес. Наприклад, на енергоспоживання впливає не тільки процесор і інше обладнання. Час автономної роботи також залежить від драйверів.



Не менше клопотів пов'язані з драйверами

Крім того, Xiaomi пояснює, що проблеми зі смартфонами та системами дуже складні. Взявши за приклад енергоспоживання, компанія пояснила, що це не просто енергоспоживання самого обладнання. Воно також охоплює драйвери, низькорівневе програмне забезпечення Android 11 і саму оболонку MIUI. Як результат, у процесі оптимізації беруть участь кілька підрозділів і навіть компаній. Так, нерідко доводиться співпрацювати з постачальниками обладнання.

Xiaomi обіцяє стати кращою у плані оновлень, щоб не виправдовуватися наступного разу.

Читайте також: Xiaomi Mi11 Ultra та Mi Band 5 мають одну спільну деталь: вона вас вразить